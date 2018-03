Lavoro | “dai centri commerciali alle compagnie low cost ecco i nuovi schiavi Sfruttati e

ilfattoquotidiano

: Ieri #Arezzo, assemblea iscritti Pd: centinaia di persone serie, riflessive, consapevoli del lavoro di opposizione… - AndreaRomano9 : Ieri #Arezzo, assemblea iscritti Pd: centinaia di persone serie, riflessive, consapevoli del lavoro di opposizione… - _Perrottella : RT @StefanoBoeri: Sono sconcertato nel rilevare come un lavoro finanziato dai cittadini italiani,svolto in totale gratuità e grande attenzi… -

(Di giovedì 15 marzo 2018) Ci sono i lavoratori Amazon che spostano pacchi a ritmi “infernali, pericolosi per la salute”. E raccontano dei “controllori” che monitorano ora per ora la loro produttività rimproverando pubblicamente i meno performanti. Ci sono i piloti Ryanair senza ferie né malattia,retti a volare dopo pochissime ore di riposo per rispettare i turni, e l’operaio Fca che si è urinato addosso perché i capi gli avevano impedito di andare in bagno. Ma anche i dipendenti Lidl che raccontano una routine fatta di turni extra in cui però si lavora gratis e i rider del cibo a domicilio con retribuzioni a cottimo, senza alcuna tutela se si fanno male mentre pedalano sotto la pioggia o la neve per consegnare pizze e sushi. Per non parlare degli operatori di call center: “Dobbiamo riuscire a riattaccare in meno di tre minuti e mezzo”, racconta un’operatrice. ...