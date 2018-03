Lavoro | Calenda | mai detto addio a Jobs Act | riforma fondamentale

Gentiloni al Lavoro a palazzo Chigi - vede Padoan e Calenda : Roma, 3 mar. , askanews, Sabato di lavoro per il premier Paolo Gentiloni che questa mattina ha incontrato a palazzo Chigi prima il ministro dell'Economia Paolo Gentiloni e poi il ministro per lo Sviluppo Carlo Calenda. Secondo quanto si è appreso da fonti di governo, la prossima riunione la prima dopo le elezioni- del …

Whirlpool : Gentiloni - Embraco sospende licenziamenti - ottimo Lavoro Calenda : Roma, 2 mar. (AdnKronos) - "Embraco sospende i licenziamenti. Un accordo importante per centinaia di lavoratori. ottimo lavoro del ministro dello Sviluppo Economico,Carlo Calenda". Così in una nota il premier, Paolo Gentiloni dopo l'accordo raggiunto al Mise al termine dell'incontro tra azienda e si

Aferpi : Calenda - gran Lavoro tecnici - strada ancora lunga per rilancio : Roma, 1 mar. (AdnKronos) - "Dopo molte ore-giorni di negoziato raggiunto accordo per passaggio acciaierie Piombino a gruppo JWS. gran lavoro tecnici Mise e Regione Toscana. strada ancora lunga per il rilancio. Governo continuerà a vigilare". Così il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda s

Economia : Calenda ad 'Avvenire' - azione seria per una crescita basata su più investimenti - Lavoro e reddito : Roma, 28 feb 08:16 - , Agenzia Nova, - Il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, in una intervista ad "Avvenire" parla di ciò che serve in questo momento all'Italia... , Res,

Embraco - Calenda : “Vogliamo salvare tutti i posti di Lavoro” : Milano, 21 feb. (Adnkronos) – “Non abbiamo mai dato numeri di nessun tipo. Il governo vuole salvare tutti i posti di lavoro”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, a margine di un evento a Milano, sui lavoratori della Embraco, parte del gruppo Whirlpool, che rischiano il licenziamento. Sul possibile interesse da parte di un gruppo straniero per Embraco “ne parlerò quando saranno cose verificate ...

Calenda tenta la carta europea per salvare i posti di Lavoro dell'Embraco : Il commento del giornalista de La Stampa Marco Bresolin sulle proposte del Ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda presentate all'Unione europea.

Embraco - Calenda : "Combattiamo per salvare i posti di Lavoro" | Oggi incontro con l'Ue : Il ministro incontrerà la commissaria europea alla Concorrenza "per verificare che non ci siano stati aiuti di Stato alla Slovacchia". "Serve un fondo per evitare la fuga delle multinazionali all'estero", ha aggiunto. C'è tempo fino a fine marzo, limite dato dalla procedura di mobilità

Embraco non ritira i licenziamenti. Calenda : «Gentaglia - ora al Lavoro con Invitalia» : Alla proposta del governo di fermare licenziamenti e cassa integrazione «Embraco ha risposto negativamente, si conferma un atteggiamento di totale...

Caso Embraco - gaffe di Calenda I consulenti del Lavoro all'attacco Toffoletto-De Luca con Whirlpool : Gentaglia! I consulenti del lavoro non ci stanno a finire nell'occhio del ciclone per il Caso Embraco, l'azienda con lo stabilimento in provincia di Torino del gruppo Whirlpool che la controllata del colosso americano degli elettrodomestici vuole chiudere e trasferire in Slovacchia, licenziando 497 lavoratori (su 535 complessivi). C'è temperatura nel quartier generale dell'associazione guidata da Marina Calderone per le parole del ministro per ...

Embraco - salta la trattativa con il Governo. Calenda : Urgentemente al Lavoro con Invitalia : Teleborsa, - "Attiviamo Urgentemente un lavoro con Invitalia per cercare di trovare un percorso di reindustrializzazione in tempi molto più brevi perché abbiamo poco più di un mese". E' questa la road ...