L’autoritratto di Michelangelo nascosto in uno dei suoi quadri famosi

(Di giovedì 15 marzo 2018) Un’immagine dell’imperituro scultore, pittore e artista italianoBuonarroti potrebbe nascondersi dentro un suo quadro, da lui dipinto nel 1525 e attualmente conservato al British Museum, in cui l’artista ritrae una sua cara amica, Vittoria Colonna, poetessa e nobildonna italiana, sua contemporanea. Questa auto-caricatura sembrerebbe celarsi fra le pieghe dell’abito della donna e il suo addome: in questo punto (indicato in figura con la lettera B), se si osserva con attenzione si può vedere un uomo che protende il braccio, intento a disegnare. Questo dettaglio è stato rilevato in un lavoro di Deivis de Campos, dell’Università federale di Scienze della salute di Porto Alegre. Lo studio è stato pubblicato su Clinical Anatomy. L’autore è riuscito a catturare questo dettaglio e a studiarne meglio le caratteristiche. Ecco una riproduzione del ...