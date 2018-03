Laura Pausini hostess per un giorno Ecco come ha intrattenuto i viaggiatori del volo

Laura Pausini come il Papa : conferenza stampa in aereo per il nuovo disco e concerto a Roma : Domani uscirà in tutto il mondo il suo nuovo album dal titolo 'Fatti sentire'. E per lanciarlo Laura Pausini non si è fatta certo parlare dietro, organizzando una conferenza stampa degna di Papa ...

“Non vedo l’ora”. Laura Pausini e Maria De Filippi - l’incontro ‘segreto’ : cosa combinano - di clamoroso - la cantante e la regina di Mediaset : ”Non vedo l’ora!”. La notizia è arrivata direttamente da Laura Pausini. Intervistata da ”Tv Sorrisi e Canzoni” in edicola il 13 marzo, la cantante romagnola ha parlato della sua vita privata, della musica e dei progetti per il futuro. Il 16 marzo uscirà il nuovo album di inediti ”Fatti sentire”, anticipato dal singolo ”Non è detto”. Un disco dolce e malinconico come lo definisce lei ...

Come partecipare al Fatti Sentire Day con Laura Pausini tra Milano e Roma : i dettagli : Il Fatti Sentire Day con Laura Pausini si prepara ad accogliere 150 partecipanti all'evento con il quale l'artista ha deciso di presentare il suo nuovo capitolo discografico, atteso per il 16 marzo prossimo. Il giorno dell'uscita dell'album si festeggerà con due eventi in piazza che avverranno in contemporanea a Milano e Roma. I posti sono 300 in totale, con 150 nomi riservati a Piazza Navona in Roma e l'Arco della Pace a Milano. In ognuno ...

Fatti sentire di Laura Pausini ai blocchi di partenza : “Sanremo 2018? Ho detto no prima di Baglioni” : Fatti sentire di Laura Pausini sta per arrivare. L'artista è tornata sulla copertina di Sorrisi e Canzoni TV per raccontare tutto quello che ha voluto racchiudere nel nuovo album, in arrivo in tutto il mondo a partire dal 16 marzo. Canzoni, parole e malinconia sono i tratti distintivi di questo nuovo lavoro con il quale si appresta a tornare sul mercato, per il quale ha voluto circondarsi di autori storici, quelli che conoscono le parole che ...

Un successo il video di Laura Pausini con Gente De Zona per Nadie Ha Dicho - in attesa di Fatti sentire : Il video di Laura Pausini con Gente De Zona ha fatto segnare un altro successo nel rapido galoppare verso il rilascio di Fatti sentire, nuovo album di inediti atteso per il 16 marzo. La clip dedicata alla nuova resa di Non è detto, pensata per il mercato spagnolo, ci restituisce un'immagine di Laura Pausini carica di femminilità, tratto che spesso ha portato nei video che ha voluto dedicare ai suoi brani. Completamente diverso da Non è ...

Laura Pausini all’Arena di Verona nel 2018 - 2 concerti a settembre per i 25 anni di carriera : Laura Pausini all'Arena di Verona nel 2018 per un doppio concerto nel mese di settembre. Lo annuncia L'Arena oggi, venerdì 9 marzo, sulle pagine del quotidiano in edicola, specificando: "Sembra che manchino solo pochi dettagli all'annuncio ufficiale del doppio concerto". Non solo il Circo Massimo di Roma a luglio: Laura Pausini aveva già anticipato che la tournée italiana sarebbe proseguita e non si sarebbe fermata alle due tappe nella ...

Laura Pausini in duetto con Gente De Zona riscrive Nadie Ha Dicho sognando Cuba (audio) : Laura Pausini in duetto con Gente De Zona ci porta immediatamente all'interno di una calda atmosfera caraibica, suggerita anche dall'utilizzo della lingua spagnola. Nadie Ha Dicho vive così una seconda vita, conciliando la delicatezza di una ballata al ritmo, portato in questa nuova resa della versione spagnola del primo singolo estratto da Fatti sentire. Il brano è disponibile a partire dal 9 marzo e rappresenta un arricchimento del disco ...

Per la Festa della Donna Fatti sentire con Laura Pausini : come partecipare all’iniziativa : La Festa della Donna con Laura Pausini porta il messaggio di Fatti sentire. Il titolo dei disco non è inFatti solo il biglietto da visita dell'album, ma una maniera per comunicare qualcosa di molto importante. Per partecipare al contest ideato dall'artista, è sufficiente fotografare la propria mano con la scritta Fatti sentire, quindi condividerla su Instagram con l'hashtag Fatti sentire, in occasione della Festa della Donna. In questo modo, ...

Tutte le novità sul lancio di Fatti sentire - nuovo album di Laura Pausini dal 16 marzo : Mancano pochi giorni al lancio del nuovo album di Laura Pausini ma iniziano già a trapelare le prime novità sulla modalità scelta dall'artista per farci entrare in contatto con la sua nuova espressione musicale, attesa per il 16 marzo in tutto il mondo. Per Fatti sentire, Laura Pausini ha inFatti pensato a un metodo del tutto speciale di presentazione, chiamando a raccolta tutti i giornalisti per un volo su un Boeing Alitalia da Milano a ...

“Vi presento i miei gioielli”. Laura Pausini in versione mamma e ‘moglie’. L’amore per Paolo e la gioia per la nascita di Paola (5 anni appena compiuti) : le dolcissime foto della famiglia Carta : “Fatti sentire”, il nuovo album di Laura Pausini, uscirà il prossimo 16 marzo, e la cantante per tenere alta l’attesa continua a distribuire ai fan e ai follower piccoli pezzi del suo disco in uscita. Una carriera ricca di successi, dischi d’oro e di platino, mamma realizzata e compagna innamorata. Paolo, il musicista al suo fianco da 12 anni, e la figlia Paola, 5 anni appena compiuti, sono oggi il senso della sua ...