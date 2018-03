Laura Pausini | con ' Fatti sentire' festeggia i 25 anni di carriera

Ad Acireale il 28 settembre Laura Pausini : Dopo la release mondiale di “Fatti sentire”, Laura Pausini sarà ancora grande protagonista del 2018. La cantante italiana più amata

Vola alto il nuovo disco di Laura Pausini : Laura Pausini diventa hostess per presentare il suo nuovo album 'Fatti sentire'. A bordo di un aereo Alitalia, da Linate a Fiumicino, dà il benvenuto a giornalisti e pochi fortunati fan. Poi offre da ...

«Fatti Sentire» : in volo con Laura Pausini : Ha dato il benvenuto a bordo prima del decollo («Buongiorno, è AliLaura che vi parla»), servito le bevande ai passeggeri spingendo il carrellino d’ordinanza, salutato all’arrivo all’aeroporto di Fiumicino (anche in spagnolo), come se non avesse fatto altro nella vita. Se non fosse stata una popstar di successo, Laura Pausini sarebbe potuta diventare (anche) una hostess impeccabile. «Bisogna sempre avere un Piano B», ha scherzato servendo drink ...

Laura Pausini in tour nel 2018 - concerti in Italia a settembre e ottobre : Laura Pausini in tour nel 2018 per 10 date in Italia dopo le due anteprime della tournée al Circo Massimo di Roma in programma per il 21 e per il 22 luglio. L’artista Italiana aveva confermato già nelle scorse settimane che i due eventi non sarebbero state le uniche due tappe Italiane della tournée a supporto del nuovo disco di inediti, Fatti Sentire, e oggi è arrivato l’annuncio dei concerti in programma nella penisola a ottobre e novembre ...

Laura Pausini - esce Fatti sentire : invito a non temere prediudizi : Roma, 15 mar. , askanews, Ha scelto di incontrare giornalisti e addetti ai lavori su un volo Alitalia diretto da Milano a Roma Laura Pausini per presentar 'Fatti sentire', il nuovo disco in uscita il ...

Laura Pausini : nuove date nei palazzetti italiani a settembre e ottobre : Nel corso della conferenza stampa “volante” del nuovo album “Fatti sentire” in uscita il 16 marzo, Laura Pausini ha fatto un grande annuncio. E’ iniziata cosi la presentazione ai giornalisti italiani di #FattiSentire il nuovo disco di Laura da domani ovunque!LPSTAFF pic.twitter.com/NvINKnrQ9v — Laura Pausini (@LauraPausini) 15 marzo 2018 La cantante di “Non è detto” ha svelato le date del nuovo, ...

Come partecipare all’intervista di Laura Pausini a Radio Italia il 22 marzo a Cologno Monzese : Laura Pausini a Radio Italia presenta Fatti sentire. L'artista è attesa per il 22 marzo, alle 14,50, in diretta dal Verti Music Place di Cologno Monzese. L'intervista sarà trasmessa in contemporanea al canale 70, corrispondente a Radio Italia Tv, ma anche sul canale 31 di Real Tim e in streaming su Dplay.com. Per partecipare Come pubblico all'intervista di Laura Pausini a Radio Italia, è necessario lasciare i propri dati dopo il login con le ...

Laura Pausini hostess per un giorno : il nuovo album presentato sul volo Milano-Roma : Una conferenza stampa decisamente fuori le righe quella organizzata da Laura Pausini per presentare l'album "Fatti sentire". La cantante ha invitato i giornalisti sul volo Milano-Roma, tratta che fa...

Che tempo che fa : Laura Pausini ospite di Fabio Fazio : Anticipazioni Che tempo che fa: Fazio ospita Laura Pausini Domenica 18 marzo Laura Pausini sarà ospite a Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio sul primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo. È attesa per domani venerdì 16 marzo l’uscita di “Fatti sentire”, il nuovo album con 14 inediti della Pausini, anticipato dal singolo “Non è detto”, uscito il 26 gennaio scorso. Lo scorso febbraio, in ...

Laura Pausini come il Papa : prenota un intero aereo per presentare il nuovo disco : di Rita Vecchio Domani uscirà in tutto il mondo il suo nuovo album dal titolo ' Fatti sentire '. E per lanciarlo Laura Pausini non si è fatta certo parlare dietro, organizzando una conferenza stampa ...

Anche Laura Pausini tra gli ospiti di Che Tempo che fa del 18 marzo : anticipazioni : Laura Pausini è annunciata tra gli ospiti di Che Tempo che fa del 18 marzo. L'artista di Solarolo è quindi pronta alla presentazione di Fatti sentire, che rilascerà in tutto il mondo il 16 marzo. Sarà questa una nuova occasione per parlare della musica contenuta nel nuovo album, anticipata dal singolo Non è detto, arrivato in radio a partire dal 26 gennaio scorso. In linea con le attuali modalità di fruizione musicale, l'artista ha inoltre ...

Laura Pausini hostess per un giorno. Ecco come ha intrattenuto i viaggiatori del volo Milano-Roma : Presentazione ad alta quota per Laura Pausini che ha scelto il volo Milano Roma per presentare l’album “Fatti sentire”. L'articolo Laura Pausini hostess per un giorno. Ecco come ha intrattenuto i viaggiatori del volo Milano-Roma proviene da Il Fatto Quotidiano.

Laura Pausini come il Papa : conferenza stampa in aereo per il nuovo disco e concerto a Roma : Domani uscirà in tutto il mondo il suo nuovo album dal titolo 'Fatti sentire'. E per lanciarlo Laura Pausini non si è fatta certo parlare dietro, organizzando una conferenza stampa degna di Papa ...

Laura PAUSINI/ Alla conduzione di Sanremo? "In quel ruolo avrei troppa paura" : LAURA PAUSINI, in vista della pubblicazione del nuovo disco "Fatti Sentire", rivela di aver detto "no" Alla conduzione dell'ultimo Festival di Sanremo. Ecco i motivi del suo rifiuto....(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 22:06:00 GMT)