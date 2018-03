Blastingnews

: L'Arena: l'indiscrezione sul ritorno del programma in Rai, chi lo condurrà? - NTempestose : L'Arena: l'indiscrezione sul ritorno del programma in Rai, chi lo condurrà? -

(Di giovedì 15 marzo 2018) Una notizia che, se confermata, avrebbe del clamoroso: L'potrebbe ritornare su Rai 1. Ilche è stato condotto per più di dieci anni da Massimo Giletti, è stato inaspettatamente cancellato nell'estate del 2017 su decisione del direttore generale della Rai Mario Orfeo, in quanto, a detta sua, avrebbe voluto dare alla domenica dell'ammiraglia di Viale Mazzini una nuova linea editoriale. E così, al posto deldi politica ed attualità più seguito della televisione, è stata inserita la nuova Domenica in condotta da Cristina Parodi assieme a sua sorella Benedetta. Pertanto, tale trasmissione ha fatto calare gli ascolti del dì di festa pomeridiano di Rai 1 dal 20% a poco più del 10-11% di share. Ascolti bassi, che non sono cresciuti di molto dopo la retrocessione di Benedetta Parodi da co-conduttrice vera e propria ad un piccolo ruolo in una rubrica culinaria di breve ...