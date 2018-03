Lanciato il marchio per i cosmetici vegan approvato dall’Associazione Vegetariana Italiana

meteoweb.eu

(Di giovedì 15 marzo 2018) Ilinternazionale V-Label – che identifica prodotti e servizi vegetariani ei riconosciuto dai consumatori di tutto il mondo – vieneper la prima volta anche sui prodotti, per l’igiene personale e la pulizia della casa. Ad oggi utilizzato solo sui prodotti alimentari, in Italia ilviene concesso alle imprese dall’AVI previa valutazione documentale e a seguito di audit effettuati da CSQA Certificazioni, un organismo terzo indipendente. Una grande opportunità per le tutte le imprese cosmetiche italiane che da oggi potranno avvalersi di unche è garanzia di sicurezza e trasparenza sui temi del benessere animale e della sostenibilità. Come mettono in luce gli ultimi dati Eurispes, ad oggii e vegetariani sono il 7% della popolazione dai 18 anni in su, sempre più convinti degli effetti ...