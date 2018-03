L' allerta non si placa | gialla fino alle 23 59

Falsa allerta Meteo “rossa” in Liguria - l’assessore Giampedrone annuncia esposto : “Non si scherza sulla vita delle persone” : “sulla vita delle persone e sulle allerte Meteo, che sono di diretta competenza regionale, è vietato scherzare, in particolare modo in Liguria. Ci muoveremo legalmente per tutelare i cittadini e il nostro lavoro contro chi fa del terrorismo sul Meteo“: lo ha dichiarato l’assessore alla protezione civile della Regione Liguria, Giacomo Giampedrone, in riferimento alla scelta di un sito Meteo di pubblicare un post in cui si ...

Maltempo da incubo - da domani forti piogge : "Non sottovalutate l'allerta" : Su leggo.it gli ultimi aggiornamenti meteo. La tregua di questi giorni dal Maltempo sembra proprio essere finita. È infatti in arrivo su parte dell'Italia una perturbazione che...

Meteo - il maltempo non molla : allerta nubifragi nel weekend : Dopo le intense nevicate delle scorse settimane, le temperature si stanno rialzando in tutta Italia, ma una nuova perturbazione è pronta a colpire lo Stivale nel secondo fine settimana del mese di marzo...

Maltempo in Serbia : allerta inondazioni per l’aumento del livello dei fiumi : allerta inondazioni in Serbia, a causa dell’aumento del livello dei fiumi: i corsi d’acqua sono ingrossati dallo scioglimento della neve conseguente all’innalzamento delle temperature. A rischio alcune regioni del centro e del sud del Paese, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza. La situazione è strettamente monitorata da squadre di soccorso della protezione civile: in alcuni casi è stata decisa l’evacuazione ...

“Ancora neve - l’inverno non è finito”. Burian Bis - nuovi ‘guai’ dal meteo. A pochi giorni dalla perturbazione che ha messo l’Itala in ginocchio - ecco la nuova allerta : La neve non si è ancora sciolta del tutto in alcune località eppure dobbiamo probabilmente prepararci ad colpo di scena: il Burian bis. L’alta pressione estesa nel senso di meridiani favorirà nuovamente l’arrivo di aria gelida. “Quello che ci propone il modello internazionale americano GFS – spiegano gli esperti del sito ‘ilmeteo.it’ – è a dir poco allarmante. Dopo il Burian di fine febbraio, ecco ...

#allerta Meteo a Roma… scuole chiuse e non solo #Burian : Il Meteo ci avvisa che nella nottata potrebbe nevicare a Roma, ma non finisce qui. Da qualche ora stanno girando informative e avvisi dalle scuole che domani, lunedì 26 febbraio, resteranno chiuse per allerta Meteo e più nello specifico per rischio ghiaccio nella Capitale: “È stata firmata l’ordinanza sindacale che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, sul territorio di Roma per lunedì 26 ...

“Non consumatelo e portatelo subito indietro”. allerta dei supermercati Auchan e Simply. Il prodotto è stato immediatamente ritirato : lotti e scadenza da verificare : L’importanza per ciò che si mette in tavola, ormai da tempo, è diventata una delle priorità degli italiani. Cibo buon, genuino e sano è uno dei capisaldi della cucina nostrana, ciò non vuol dire che si debba rinunciare ai peccati di gola. Pertanto ai più golosi non piacerà l’ultimo richiamo che è stato diramato da un’importante catena di supermercati. Nuovo allarme alimentare per gli italiani. L’allarme arriva ...

Non rispettano l'allerta : otto sciatori travolti da una slavina : Una valanga si è staccata nel comprensorio del Monte Lussari, a Tarvisio in Friuli, intorno alle 10 di domenica 4 febbraio, sotto gli impianti della Misconca Limerza a quota 1600 di altitudine. Un gruppo di...

Allarme influenza - medici di famiglia in allerta : “Attenzione ai molti casi di AH1N1 e per i pazienti non vaccinati” : “Tutti i medici di medicina generale della Fimmg Napoli sono in allerta per una possibile recrudescenza dell’epidemia influenzale. A preoccuparci è il nuovo e repentino peggioramento delle condizioni climatiche, ma anche l’alto numero di complicanze respiratorie che stiamo rilevando nei pazienti più anziani o affetti da malattie croniche“. A tenere alta l’attenzione sull’epidemia influenzale sono i medici di famiglia della Fimmg ...

WhatsApp shock - utenti in allerta per la truffa del ritorno del canone annuale Video : #WhatsApp si conferma, anche in questo 2018, come la principale applicazione di messaggistica istantanea [Video] che gli utenti installano sui propri Apple #iPhone ed anche smartphone #Android. Questa consapevolezza non smette di rinnovarsi anno dopo anno, il tutto per effetto delle tantissime implementazioni a livello software che gli sviluppatori hanno portato a termine. WhatsApp, non si placano i tentativi di truffa a scapito degli utenti In ...

Giappone - venduto pesce palla letale. allerta delle autorità : "Non mangiatelo" : In una piccola città del Giappone, Gamagori, sono state messe in commercio due confezione di pesce palla potenzialmente letali, tanto che le autorità si sono viste costrette ad attivare un sistema di allarme per...

allerta alimentare : non mangiate questo prodotto - può provocate nausea e vomito Video : Non è un buon periodo di certo per i prodotti alimentari che puntualmente vengono segnalati [Video] dal dal Ministero della #salute se non sono a norma. Nell'ultima settimana sono stati in tutto 9 i prodotti richiamati, tutti potenzialmente pericolosi. Il sito ilfattoalimentare segnala ormai quotidianamente i prodotti sui quali si segnalano dei problemi. In passato è toccato alle rape, alla fesa di tacchino, al pesce 95 lotti dalla Spagna, ...

