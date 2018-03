L' addio all' allenatore che ha cresciuto generazioni di portieri ossolani

Ligue 1 - Balotelli; Nizza rassegnato all'addio. E Verratti "riconquista" il Psg : Dirà addio alla Costa Azzurra e al club che l'ha rimesso in orbita. A Nizza, ormai, ne sono convinti tutti. Anche il presidente Rivère che ieri ha ammesso: 'Balotelli aspira ad altro'. Ma non sarà una ...

“addio a un numero 1” : tennis sconvolto e in lutto. Il campione se ne è andato all’improvviso - nel giro di pochi giorni. Ma “ha combattuto fino all’ultimo” : tennis in lutto. Una polmonite poi aggravatasi in sepsi si è portata via il campione che “posto sotto assistenza respiratoria è morto lunedì notte con i famigliari al suo fianco”. Così precisa in una nota ufficiale l’ATP. L’annuncio della scomparsa, invece, lo ha dato direttamente la Federazione tennis americana (USTA), rivolgendo “le nostre condoglianze alla famiglia e agli amici di Ken Flach, campione ...

addio all’astrofisico Stephen Hawking - il ricordo di Battiston (ASI) : “La sua forza - la sua intelligenza ed il suo coraggio sono stati uno stimolo per tutti noi” : Il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, ricostruisce il suo incontro con il grande fisico Stephen Hawking, scomparso oggi all’età di 76 anni: era il 2009 ed il luogo era il Cern. “In un certo senso?- racconta Battiston – nell’uomo Hawking venivano amplificati due aspetti della specie umana: da una parte la sua fragilità all’interno dell’immensità che ci circonda, dall’altra ...

Stephen Hawking - addio all’astrofico che viene voglia di chiamare per nome : dai Pink Floyd a Futurama - (anche) icona pop indimenticabile : C’è questa scena di Star Trek: Next Generation nella quale l’ologramma di Stephen Hawking gioca a carte con Isaac Newton e Albert Einstein. Una scena che, a guardarla oggi, fa venir voglia di alzare gli occhi al cielo e guardare le stelle. Così, per salutare questi tre signori che oltre a una partita a carte condividevano le stesso quoziente di intelligenza, 160 o 165. E per salutare in particolar modo Einstein, del quale ricorre ...

Bebeto morto - addio all’allenatore di volley della “generazione dei fenomeni”. Con l’Italia vinse i Mondiali del 1998 : C’è stato un periodo in cui la pallavolo era l’Italia. Era l’inizio degli anni ‘90, erano gli anni della generazione dei fenomeni. E uno dei protagonisti di quel miracolo sportivo durato un decennio porta il nome di Paulo Roberto de Freitas, che tutti conoscevano come Bebeto. E’ stato l’ultimo ct a portare la Nazionale azzurra sul tetto del mondo, 20 anni fa, dopo aver sconvolto il campionato italiano con la pallavolo totale della sua Maxicono ...

addio all'astrofisico Stephen Hawking - lo scienziato della teoria del tutto : Grazie a lui i buchi neri hanno smesso di essere un'ipotesi fantasiosa e i viaggi nello spazio interstellare sono diventati una sfida concreta: Stephen Hawking è stato uno dei cosmologi...

addio a Bebeto - portò l’Italia della pallavolo sul tetto del mondo : Il tecnico brasiliano è stato stroncato da un infarto a Belo Horizonte, dove da anni lavorava per l’Atletico Mineiro, vinse i mondiali del 1998 con gli azzurri della “generazione di fenomeni”

Napoli piange Luigi Necco : addio allo storico giornalista volto di 90° Minuto : Lutto nel mondo del giornalismo: è morto a Napoli il giornalista Luigi Necco, 83 anni, storico volto della Rai, popolare protagonista della trasmissione tv 90° Minuto negli anni degli...

Ivano Beggio e l'impresa della velocità. addio all'ex patron dell'Aprilia : Ivano Beggio è morto oggi a 73 anni e il mondo delle moto deve a lui gran parte dei suoi , ultimi, anni più belli. Un'impresa soprattutto sportiva, intesa come Motomondiale. Perché tenersi dietro per ...

Graziella Mascia - addio alla compagna 'dura e pura' Video : Una che diceva 'le cose di sinistra' [Video], tanto per citare una celebre pellicola di Nanni Moretti. Siamo certi che Graziella Mascia avrebbe voluto essere ricordata così, come una compagna 'dura e pura', comunista vecchio stampo che ha vissuto l'epopea più intensa del PC negli anni '70 [Video], ma anche il nuovo corso targato Partito della Rfondazione Comunista. Si è spenta nella notte tra il 10 e l'11 marzo all'eta' di 65 anni, vittima di un ...

Jennifer Aniston - a un mese dall'addio a Justin Theroux sorride con le amiche : per la cronaca a Jen resta il pastore svizzero Dolly, un terrier di nome Clyde e il pitbull Sophie, mentre l'altro pitbull vivrà a New York con Justin.