La vera dieta comincia dalla testa

Dieta golosa di primavera per dimagrire 2 chili : La Dieta golosa di primavera può far dimagrire di circa 2 chili mangiando cibi gustosi e sfiziosi. Ecco cosa si mangia.

La primavera è alle porte : pronti per una dieta che riattivi il metabolismo? : Tra quale giorno entrerà la primavera, la stagione più attesa e desiderata da tutti. Il momento ideale per mettersi a dieta e seguire un regime alimentare sano e mirato per arrivare in ottima forma durante l’estate. Non è mai troppo tardi per smaltire quei chili di troppo accumulati durante l’inverno, la dottoressa Carla Lertola ci spiega perchè molte perone decidono di dimagrire durante questa stagione. Le temperature risalgono, ci ...

Dieta di primavera per dimagrire e depurare organismo : La Dieta di primavera può far dimagrire di qualche chilo in una settimana. Si basa sul consumo di frutta e verdura. Ecco cosa si mangia.

Dieta vegana in gravidanza - due neonati ricoverati in ospedale con gravi deficit : Due bambini di sei mesi sono stati ricoverati in ospedale a Treviso per gravi carenze di vitamina B12. Due storie diverse,

Treviso - due neonati ricoverati con gravi deficit. I pediatri 'Colpa della dieta vegana in gravidanza' : Treviso - In gravidanza hanno seguito una dieta vegana portata avanti con il fai-da-te. Ed ora i loro bambini, di sei mesi, sono finiti all'ospedale Ca' Foncello di Treviso con un grave deficit di ...

Treviso - due neonati ricoverati con gravi deficit. I pediatri : "Colpa della dieta vegana in gravidanza" : L'allarme dei medici per due episodi accaduti negli ultimi otto mesi. I bambini accusavano sintomi di stanchezza e difficoltà motorie. La diagnosi: "Carenza di...