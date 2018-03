La ' Vecchia Signora' inizia a cucirsi addosso il settimo scudetto consecutivo

LIVE Lazio-Juventus - Serie A in DIRETTA : 0-0. Torna Dybala - Immobile sfida la Vecchia signora : OASport vi propone la DIRETTA LIVE scritta di questo big match, per non perdervi nemmeno un minuto della sfida tra Lazio e Juventus. Buon divertimento a tutti, si incomincia alle ore 18.00 . , Foto: ...

LIVE Lazio-Juventus - Serie A in DIRETTA : torna Dybala - Immobile sfida la Vecchia signora : Dopo un ritorno delle semifinali di Coppa Italia a due facce, Lazio e Juventus si rituffano sul campionato per un turno quanto mai importante . I biancocelesti, reduci da una bruciante eliminazione ai ...

LIVE Lazio-Juventus - Serie A in DIRETTA : torna Dybala - Immobile sfida la Vecchia signora : Dopo un ritorno delle semifinali di Coppa Italia a due facce, Lazio e Juventus si rituffano sul campionato per un turno quanto mai importante. I biancocelesti, reduci da una bruciante eliminazione ai calci di rigore da parte del Milan ospitano la squadra di Max Allegri che, dopo aver eliminato l’Atalanta e raggiunto la finale di Tim Cup, proseguono nella loro rincorsa al Napoli che giocherà contro la Roma. Lazio-Juventus sarà anche la ...

Juventus - Buffon compie 40 anni. Gli auguri della Vecchia Signora : Juventus, Buffon compie 40 anni. Gli auguri della Vecchia Signora Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Buffon – “Tanti auguri capitano! Eri un ragazzo, e portavi i capelli lunghi, quando sei arrivato a Torino la prima volta, nel 2001. Eri Gianluigi Buffon, un grande talento del calcio italiano, e sei diventato Super Gigi”. La Juventus fa gli ...

Calcio - Serie A 2017-2018 : Chievo-Juventus 0-2 - Khedira ed Higuain portano la Vecchia Signora in vetta : Allo stadio “Bentegodi” di Verona la Juventus ha superato 2-0 il Chievo nell’anticipo serale della ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018 e, in attesa di sapere quel che farà il Napoli contro il Bologna, può tornare a Torino, guardando tutti dall’alto nella classifica generale. Una partita in cui la Vecchia Signora ha fatto valere la sua grande concretezza. Il risultato massimo con il minimo sforzo, ...

Juventus - Agnelli : “E’ un periodo molto felice per la Vecchia Signora” : Juventus, Agnelli: “E’ un periodo molto felice per la Vecchia Signora” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Agnelli – La Juventus ha ritirato questo pomeriggio, al teatro Carignano di Torino, la ‘Pergamena dello Sport Torinese 2017’, onorificenza attribuita dal Comune agli sportivi torinesi che maggiormente si sono ...