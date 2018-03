La truffa crudele ai danni di due anziani genitori di una vittima di Lupara Bianca

agi

(Di giovedì 15 marzo 2018) I carabinieri della Comando Provinciale di Messina hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto su richiesta della locale Procura a carico di Francesco Simone, 44 enne di Basicò, gravemente indiziato del reato diaggravata nei confronti dei duedi unadi "" il cui corpo non è stato mai rinvenuto. Le indagini scaturiscono dalle dichiarazioni rese, ai carabinieri della Stazione di Montalbano Elicona, da una donna che aveva intrattenuto una relazione sentimentale con l'attuale indagato. La donna ha raccontato ai carabinieri come Simone da oltre 10 anni intratteneva contatti, con cadenza giornaliera, con idi unadicui aveva fatto credere che il figlio era, in realtà, al nord Italia sollecitando la ...