La Terra è una ed è per tutti | a Milano il 3Â° Festival dei Diritti Umani

La sbatte per Terra come una bambola : “Volevo solo che smettesse di piangere” : La sbatte per terra come una bambola: “Volevo solo che smettesse di piangere” Un insegnante di scuola materna a Taiwan ha malmenato una ragazzina di otto mesi. La piccola, a seguito dell’abuso, è stata costretta al ricovero in ospedale. Grazie ai filmati delle telecamere a circuito chiuso, la donna è stata fermata.Continua a leggere Un […] L'articolo La sbatte per terra come una bambola: “Volevo solo che smettesse di piangere” ...

La sbatte per Terra come una bambola : “Volevo solo che smettesse di piangere” : Un insegnante di scuola materna a Taiwan ha malmenato una ragazzina di otto mesi. La piccola, a seguito dell'abuso, è stata costretta al ricovero in ospedale. Grazie ai filmati delle telecamere a circuito chiuso, la donna è stata fermata.Continua a leggere

Venerdì a Ravarino viaggio fra Terra e Luna con Piergiorgio Odifreddi : ... Newton e Galileo, dei quali scopriremo le illuminazioni e gli errori in un dialogo a cavallo dei secoli che saprà coniugare umanesimo e classicità con la scienza e la modernità. Piergiorgio ...

Una Vita anticipazioni : CELIA torna dall’INGHILTerra con un nuovo look : In diversi nostri post dedicati alle anticipazioni di Una Vita, vi abbiamo parlato della volontà di CELIA (Ines Aldea) di annullare alla Sacra Rota il suo matrimonio con Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo): una volta accantonata l’infatuazione per il ladruncolo Cruz Bengoa (Dani Luque), la consorte tradita sentirà la necessità di doversi allontanare dal quartiere di Acacias per un certo periodo e si recherà in Inghilterra per far visita ...

Scoperti 15 nuovi esopianeti. Uno è una super Terra - forse abitabile : Un team di ricerca di Tokyo ha individuato 15 esopianeti, esterni al Sistema solare. Vi sarebbe una super Terra che potrebbe avere acqua e forse vita

Scoperti 15 nuovi esopianeti. Uno è una super Terra - forse abitabile : Illustrazione concettuale (Foto: Tokyo Institute of Technology) In arrivo nuovi pianeti: gli scienziati hanno individuato 15 altri esopianeti vicini al Sistema solare – ma esterni – che orbitano intorno a stelle nane, in particolare nane rosse. Fra questi, vi sarebbe anche un mondo simile ad una Terra gigante, che potrebbe contenere acqua nella forma liquida. A scoprire questi esopianeti è un gruppo di ricerca del Tokyo Institute of Technology, ...

SFOOTING/ Alle ultime elezioni si è combattuta una (sotTerranea) battaglia elettorale "bestiale" : Un italiano su due ha un animale in casa. Per il Movimento Animalista un bel bacino di voti per Silvio. E invece, raccontano i COMICASTRI, la Brambilla ha steccato il “do di pet”(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 06:11:00 GMT)MEDIA & POLITICA/ La sconfitta della grande stampa Alle elezioni, di YodaSFOOTING/ Non solo petrolio, l’Arabia Saudita diversifica le attività e punta forte sul… riso, dei Comicastri

Un asteroide dalle dimensioni di una casa si avvicinerà alla Terra domenica 18 marzo [DETTAGLI] : Un asteroide dalle dimensioni di una casa, rinominato 2018 ET1, passerà vicino alla Terra domenica 18 marzo intorno alle 6:30 UTC. La roccia spaziale sfreccerà vicino al nostro pianeta alla velocità relativa di 6 km/s ad una distanza di circa 4.4 distanze lunari (LD), ossia 1.7 milioni di km. 2018 ET1 è un oggetto near-Earth (NEO) – un oggetto del sistema solare la cui orbita può intersecare quella della Terra – che è stato osservato per la ...

Spaccio in società - tre arresti : la droga in una cassaforte inTerrata : MELITO. Spaccio in società, carabinieri arrestano 3 uomini e sequestrano 309 dosi. Giuseppe Napoletano, un 35enne del luogo già noto alle forze dell'ordine, Modestino Aruta, 44enne di Napoli già noto ...

C’è una città sotTerranea sotto le piramidi di Ghiza? : C’è una città sotterranea sotto le piramidi di Ghiza? Qualcuno sostiene che sotto le piramidi di Ghiza potrebbe esistere una città sotterranea sconosciuta, ma ben documentata nel passato. Il misterioso altopiano di Giza, è ancora più sorprendente una volta che ti rendi conto che l’antica città di Memphis, (Giza), è piena di passaggi sotterranei, pozzi, un sistema di caverne e ...

Una serie di smottamenti nelle strade dell'entroTerra tra Varazze ed Albisola : immagine di repertorio La forte pioggia sta causando una serie di smottamenti lungo le strade, specie dell'entroterra tra Varazze e l'albisolese. Diverse le chiamate ai vigili del fuoco. Data la ...

PERÙ - MACHU PICCHU A RISCHIO/ La Terra si spacca : paura per una delle sette meraviglie del mondo moderno : PERÙ, MACHU PICCHU a RISCHIO, la terra si spacca: potrebbe sprofondare il sito archeologico inca? Una crepa lunga due chilometri rischia di far sprofondare il noto sito(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 23:44:00 GMT)

Strappa la borsa a una donna - gettandola a Terra : A bordo di un'auto si erano avvicinati a un negozio di parrucchiera e, mentre uno scippava la vittima, l'altro rimaneva in macchina pronto a scappare. Facendo resistenza, la donna è stata spintonata ...

Juve - una frase di Chiellini fa discutere l'InghilTerra : ' E' nella storia del Tottenham creare tante palle gol ma sbagliare sempre qualcosa per portare la partita in fondo - ha spiegato il centrale bianconero ai microfoni di BT Sport - . Sono una squadra ...