“La sinistra riparta dai suoi temi e abbandoni le primarie” 

Pamela Mastropietro. Boldrini : “Gesto infame criminale paghi”. Salvini : “La sinistra ha le mani sporche di sangue” : L’omicidio di Pamela Mastropietro, 18 anni, per cui è in stato di fermo un cittadino nigeriano con precedenti e con permesso di soggiorno scaduto, ha innescato la reazione della politica. “È troppo forte il dolore per la morte di Pamela , una ragazza di 18 anni uccisa e mutilata dal suo aguzzino. Sono vicina alla famiglia che in queste ore sta vivendo un dramma inimmaginabile. Risulta che il responsabile sia uno spacciatore ...

Elezioni - Berlusconi : “La sfida è tra destra e M5S. La sinistra è una scatola vuota senza progetti” : “La sfida è tra la coalizione di centrodestra e il Movimento 5 Stelle, perché la sinistra si è tirata indietro dalla sfida elettorale per suo conto. L’avversario non è più la sinistra ma i partiti populisti, in tutta Europa, e in Italia c’è una situazione uguale. La sinistra mi fa pensare a una scatola vuota di progetti, di idee e di anima. Il Movimento 5 Stelle, invece, non è un partito democratico, ma è una setta”. ...