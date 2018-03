La sinistra che verrà Le parole chiave per cambiare

Occhetto : 'PD sparisce se appoggia M5S : vi spiego come rifondare la sinistra' Video : Dopo le #Elezioni politiche del 4 marzo sono molti i volti storici della #sinistra politica che stanno intervenendo sui media per analizzare la sconfitta delle forze progressiste e democratiche, l'ultimo in ordine di tempo è stato Achille Occhetto che questo giovedì 15 marzo è stato ospite di L'Aria che tira su La7 rispondendo alle domande di Myrta Merlino. Ecco quello che ha detto l'ex segretario del PCI. Occhetto: 'Idea Di Maio mi fa venire ...

Brisighella : una scuola di formazione politica locale di sinistra - con l'"EducAttore" Michele Dotti : ... ma non per questo meno profondo o superficiale? Lo si scoprirà insieme a Michele Dotti, istrionico ' educAttore ', formatore e scrittore che da anni gira l'Italia per spettacoli e performance su ...

sinistra "in cattedra" al liceo : tornano le lezioni politiche : La politica entra di nuovo a scuola. Dopo il recentissimo caso del liceo civico Manzoni dove erano stati invitati per parlare delle imminenti elezioni parlamentari ed esponenti del Pd, e organizzate ...

Elezioni - Mangini : “Renzi? Ha battezzato come sinistra ciò che sinistra non era. M5s? Interpreta speranza e protesta” : “Renzi? Ha battezzato come sinistra ciò che sinistra non era. Si è sempre dichiarato di sinistra e non lo è assolutamente”. Così a Dimartedì (La7) si pronuncia sul segretario dimissionario del Pd Cecilia Mangini, fotografa e prima documentarista in Italia dal dopoguerra. La regista racconta una novella di Giovanni Boccaccio, in riferimento a Matteo Renzi, e aggiunge: “Di fronte ai giochini di prestigio la gente si è veramente stufata, anche ...

Mauro Calise : Di Maio e Salvini dureranno più di Renzi? Sì - perché non sono di sinistra : Un messaggio per Luigi Di Maio e Matteo Salvini? Sì, risponde Mauro Calise, docente di Scienza politica all'Università di Napoli Federico II, che ha dedicato lunghi studi alla cosiddetta democrazia ...

La sinistra e le fasce concentriche di sviluppo urbano : Per chi ama sempre riferirsi a un cosiddetto «bel tempo che fu» le differenze tra destra e sinistra sono cose ovvie, schematiche, immutabili, semplicemente da interpretare. Destra è ricchezza e sinistra è...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 marzo : L’eurodeputata della sinistra e il collega ecologista francese invitano il Partito democratico a trattare con il M5s (e con LeU) per “costruire – scrivono – l’alternativa a un governo che aprirebbe le porte al nazionalismo - al razzismo - alla xenofobia” : L’appello “Bisogna trattare con il M5S contro il rischio neofascista” Durand e Spinelli – I due eurodeputati di sinistra ai Dem: “Compiacersi all’opposizione non è all’altezza della sfida” di Pascal Durand* e Barbara Spinelli** Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Pic Indolor. “Gentiloni rassicura i leader europei. Telefonate con Merkel e Macron” (Corriere della sera, 7.3). Tranquilli, amici, non ho sentito niente. Elettore a ...

Corteo antirazzista - Forza Italia : "Comprendiamo il dolore della comunità senegalese - non la strumentalizzazione politica che dell'omicidio di Idy Diene ha fatto la sinistra" : "Firenze non è una città razzista. Si fatica a comprendere il perché della manifestazione di oggi. Nardella ha sbagliato a partecipare" "Non si sono registrate violenze né danneggiamenti, e di questo ...

Ecco la coalizione di centrosinistra che sostiene Vincenzo Martines : Un'alleanza che si è creata su un perfetto equilibrio tra politica e civismo'. Attorno al nome di Martines si sono stretti infatti, oltre al Partito Democratico che ha sostenuto da ottobre il nome di ...

Cavriago - l’ex Pietroburgo d’Italia che oggi vota M5s : “sinistra? Voltagabbana”. “Guardiamo avanti” : La piccola Pietroburgo d’Italia si è ribellata. Non è bastato lo sguardo fiero di Lenin. Il paese gli ha voltato le spalle nel segreto dell’urna. Per la prima volta a Cavriago, piccolo borgo rosso dell’(ex) rossissima Emilia, unica città d’Occidente ad aver dedicato un busto al leader comunista, il Movimento Cinque Stelle ha superato il Partito Democratico. Lieve sorpasso alla Camera (32% contro 31%), e pareggio al Senato (30,7% a testa) ma ...

Centrosinistra - Fratoianni (SI) : “Alleanze con Pd? Errore pensare che sia già tempo per farle” : “Guardo con molto interesse a quello che accade nel Partito Democratico, com’è giusto ogni volta che si producono elementi di dinamismo, di novità e di discontinuità, ma credo che non ci siano scorciatoie.” Così Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana, parlando a margine della direzione generale del partito. “Non lo so, ne dovremmo discutere” risponde a chi gli chiede se già qualcuno pensa ad alleanze ...

Elezioni politiche - analisi e flussi dei voti della galassia a sinistra del PD Video : Fra le numerosissime analisi riguardanti i risultati delle #Elezioni politiche del 4 marzo, è interessante dare un'occhiata a che cosa avviene in quell'area politica che si colloca alla #sinistra del #Pd che esce fortemente ridimensionata da questo voto. A sinistra del PD circa 1,6 milioni di voti: ecco dati e flussi Un mondo vasto sul piano delle sigle in campo, ma evidentemente oggi con scarso to elettorale. Partendo da un dato puramente ...

Elezioni 2018 - è nelle periferie che Salvini ha vinto : la sinistra operaia è diventata destra leghista : Rileggendo a freddo i risultati elettorali, si scopre quanto un peso rilevante della partita si sia giocato nelle periferie delle grandi città dove ha spopolato il voto del Movimento 5 Stelle e della Lega. Emblematico è il caso di Matteo Salvini che nella periferia di Torino ha superato il 17% e in quella romana dove, raggiungendo la doppia cifra, ha quintuplicato i risultati delle ultime tornate elettorali. Anche per quanto riguarda Milano, ...