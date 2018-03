La ' pulce' fa cambiare colore ai ' blues' di Antonio Conte

Blastingnews

(Di giovedì 15 marzo 2018) Messi batte il Chelsea per 3-0 non è una frase detta per scherzo in quanto è semplicemente la realtà dei fatti, il fenomeno argentino regala spettacolo al Camp Nou realizzando una doppietta oltre a fornire il delizioso assist per la rete di Dembele. Il Chelsea dinon concretizza le numerose occasioni da gol Dopo il pareggio per 1-1 dell'andata in casa del Chelsea va al Barcellona il match di ritorno in terra spagnola, i blaugrana raggiungono ai quarti gli odiati rivali del Real Madrid oltre alla sorpresa Siviglia di Vincenzo Montella. Valverde schiera i suoi con un 4-4-2 che in fase di attacco si trasforma in un 4-2-4 super offensivo, a supporto di Suarez arrivano gli inserimenti offensivi di Dembele sulla destra e Iniesta sulla sinistra, oltre al solito Messi che anche contro gli inglesi ha regalato gol e spettacolo.si affida al solito 3-4-3 lanciando dal ...