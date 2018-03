La polemica Gli sconti fiscali dell' Italia alle multinazionali valgono 7 miliardi

In Consiglio scontro su Palermo capitale cultura - Orlando : 'polemica legata a un evento su 800...' : Approfondimenti 'Ponte Corleone, chiarezza sulla stabilità': temperatura bollente a Sala delle Lapidi 13 marzo 2018 Palermo capitale della cultura 2018 non solo motivo di orgoglio per la città, ma ...

Scoppia la polemica : vietate parole come 'mamma - papà - marito - moglie'. : La compagnia aerea australiana Quantas ha adottato un linguaggio 'gender-neutral', cioè un tipo di linguaggio che esclude parole come 'mamma, papà, moglie, marito' e tutte quelle considerate 'sessiste'...

Scoppia la polemica : vietate parole come 'mamma - papà - marito - moglie'. Video : La compagnia aerea australiana Quantas ha adottato un linguaggio 'gender-neutral', cioè un tipo di linguaggio che esclude parole come 'mamma, papa', moglie, marito' e tutte quelle considerate 'sessiste'. Il linguaggio 'gender-neutral' adottato dalla 'Qantas' Proprio oggi, 13 marzo 2018, si diffonde sempre di più la notizia della decisione particolare adottata in Australia [Video] dalla compagnia aerea in questione, la Qantas. Cosa è successo? Ai ...

Scoppia la polemica : vietate parole come 'mamma - papà - marito - moglie'. : La compagnia aerea australiana Quantas ha adottato un linguaggio 'gender-neutral', cioè un tipo di linguaggio che esclude parole come 'mamma, papà, moglie, marito' e tutte quelle considerate 'sessiste'. Il linguaggio 'gender-neutral' adottato dalla 'Qantas' Proprio oggi, 13 marzo 2018, si diffonde sempre di più la notizia della decisione particolare adottata in Australia dalla compagnia aerea in questione, la Qantas. Cosa è successo? Ai ...

Sollecito fa gli auguri alle donne - Amanda risponde : è polemica : "auguri a tutte le donne in questo giorno e in tutti quelli a venire". Sotto, la foto di un ramoscello di mimosa legato con un nastrino rosso. Un post come tanti tra quelli condivisi ieri sui social. Ma che ha scatenato non poche polemiche: a pubblicarlo, infatti, è stato Raffaele Sollecito, accusato e poi assolto per la morte di Meredith Kercher, la studentessa inglese uccisa la notte tra il primo e il 2 novembre 2007 a ...

Il figlio fa il bullo sul bus : la (severa) punizione del padre scatena la polemica sul web. E il video diventa virale : Bryan Thornill, padre (originario della Virginia) di un bulletto di dieci anni, sta dividendo il web dopo aver postato sul suo profilo Facebook un video in cui punisce in modo singolare il figlio. Il ragazzo, bandito dal bus scolastico per tre giorni per episodi di bullismo, è costretto per una settimana ad andare di corsa a scuola. Zaino in spalla, il bulletto si sciroppa 1,6 km di corsa anche sotto la pioggia. Come afferma il padre, la lezione ...

Agente ferma e molesta un'automobilista : polemica negli Usa : Un Agente di polizia americano avrebbe approfittato della divisa per molestare una donna, fermata due volte nello stesso giorno su una strada del Tennessee. Patricia Wilson, madre di due bambini, è stata bloccata lo scorso 16 agosto da un poliziotto per un controllo. La donna, che viaggiava senza cintura di sicurezza, è stata fatta scendere dalla sua auto e perquisita dall'Agente (guarda il video).L'automobilista ha dichiarato di ...

[La polemica] Le capriole di Renzi sulle macerie del Pd : garante della sconfitta e degli "schizzi-dem" : Oggi mi tocca scrivere un articolo , forse, impopolare contro lo "schizzinosismo" Democratico. E soprattutto contro l'ipocrisia del leader sconfitto, che pretende di dettare le regole da dimissionario,...

Il consigliere Cohn si dimette in polemica con Trump sui dazi : Un altro uomo ha abbandonato la nave. Sono arrivate quest'oggi le dimissioni di Gary D. Cohn, consigliere economico di Donald Trump considerato un fedelissimo, nonché ideatore della riforma fiscale della Casa Bianca. L'ex banchiere di Goldman Sachs ha lasciato l'incarico dopo contrasti con il presidente sulla questione dei dazi su acciaio e alluminio."Gary è stato il mio principale consigliere economico e ha fatto un ...

Slovacchia - liberi gli italiani. polemica Bratislava-Roma : liberi tutti. A neanche una settimana dal ritrovamento del cadavere del 27enne reporter Jan Kuciak e della sua fidanzata Martina Kusnirova le indagini sul duplice assassinio sembrano pronte a ...

Maltempo - polemica per i treni in tilt intorno a Roma. “Mancanti o rotti i sistemi per scaldare gli scambi” : Tutta colpa delle “scaldiglie“. Cioè i sistemi installati negli scambi ferroviari per evitare che ghiaccino e impediscano il corretto passaggio dei vagoni. intorno alla stazione Termini gli scambi sono circa 300 e la metà, secondo il Corriere della Sera, è sprovvisto di scaldiglie. In altri casi ci sono ma non hanno funzionato a dovere. Così lunedì Rete ferroviaria italiana ha dovuto mandare squadre di operai a cercare di risolvere ...

Maltempo - Napoli sotto la neve : scuole chiuse - stop a bus e aerei - spostamenti “sconsigliati”. polemica sui treni fermi : Bloccati tutti i voli in partenza e in arrivo, autobus fermi “per ragioni di sicurezza“, metropolitana bloccata, scuole chiuse e spostamenti sconsigliati se non “strettamente necessari”. Dopo Roma, martedì è stata Napoli a svegliarsi sotto la neve. E anche il capoluogo campano è andato in tilt. Intanto continua la Polemica sul blocco della circolazione dei treni, nella giornata di lunedì, per colpa degli scambi congelati. ...

Maltempo - Napoli sotto la neve : scuole chiuse - autobus fermi e spostamenti “sconsigliati”. polemica sui treni fermi : Bloccati tutti i voli in partenza e in arrivo, autobus fermi “per ragioni di sicurezza“, metropolitana bloccata, scuole chiuse e spostamenti sconsigliati se non “strettamente necessari”. Dopo Roma, martedì è stata Napoli a svegliarsi sotto la neve. E anche il capoluogo campano è andato in tilt. Intanto continua la Polemica sul blocco della circolazione dei treni, nella giornata di lunedì, per colpa degli scambi congelati. ...

Cagliari-Napoli senza tifosi ospiti : è polemica : Si avvicina la nuova giornata del campionato di Serie A, una gara fondamentale metterà di fronte Cagliari e Napoli in una partita da non sbagliare assolutamente. Non mancato inoltre le polemiche, i tifosi azzurri non potranno infatti seguire la squadra per motivi di ordine pubblico, sia per la visita del Presidente della Repubblica, sia per possibili scontri tra le tifoserie. Non ci sta De Magistris: “da napoletano, da tifoso e da Sindaco ...