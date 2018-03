“La pipi? Vi giuro che…” Belen Rodriguez scatena così i suoi fan | uno scatto a sorpresa

caffeinamagazine

: Antefatto: ‘Leo vai a fare la pipí e non fare il pirla, ormai sei un PiccoloCane grande. Mi fido’ - FlowersSnake : Antefatto: ‘Leo vai a fare la pipí e non fare il pirla, ormai sei un PiccoloCane grande. Mi fido’ - dogslavetheking : @fremebonda Fate bene. Io non sempre mi lavo le mani dopo aver fatto la pipì. - draconiforsx : Raga comunque mi stavo lamentando che mi scappa la pipì ma finché non finisce la partita non posso andare in bagno… -

(Di giovedì 15 marzo 2018) Sapere giocare con i social network e con i media è una prerequisito essenziale per ogni vip, o aspirante tale, che si rispetti. Regina assoluta nella categoria, dalle nostre parti, è la sempre bellissima, tornata di prepotenza sulle pagine dei giornali in questi giorni con l’annoso dubbio di una sua presunta gravidanza a tenere banco. Tutto era iniziato da un’indiscrezione del settimanale Nuovo Tv, che riportava: “sarebbe di nuovo in dolce attesa. Secondo le ultime indiscrezioni, proprio il desiderio di rallentare i ritmi lavorativi avrebbe impedito alla showgirl di accettare una proposta (la conduzione del Grande Fratello, ndr) che altrimenti avrebbe certamente rappresentato un salto importante per la sua carriera. Le voci di una dolce attesa si rincorrevano già dallo scorso dicembre quando i telespettatori avevano notato il suo pancino ...