“La mafia si siede a tavola” | la Corte Ue boccia il marchio spagnolo

Elezioni - Bindi : “La lotta alla mafia rimossa dalla campagna elettorale. Fanno comodo i suoi voti” : “Viene il dubbio che qualcuno pensi che disturbare la mafia in campagna elettorale possa avere delle conseguenze elettorali”. Lo ha detto il Presidente della Commissione Parlamentare Anti mafia , Rosy Bindi , in un’intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei. “La domanda è – ha sottolineato la Bindi – si vuole il consenso vero del Paese o in qualche modo si è anche disposti, magari solo con il silenzio senza ...

Sicilia - Musumeci rimuove Antoci (già escluso dalle candidature Pd) : “La mafia vuole uccidermi - la politica mi fa fuori” : I mafiosi volevano ammazzarlo alla vecchia maniera: i massi piazzati in mezzo a una strada di montagna, l’auto blindata costretta a fermarsi e un commando di killer che spunta dai boschi per fare fuoco a colpi di fucile. Gli è andata male. Anzi malissimo. Perché da quell’agguato Giuseppe Antoci è uscito illeso. E da quel giorno di maggio 2016 della battaglia solitaria condotta dal presidente del parco dei Nebrodi hanno cominciato a parlare ...

Elezioni - il vero volto del centrodestra : a Sesto una via per Craxi. E in Sicilia “La mafia si combatte senza giustizialismo” : L’annuncio di una via intitolata a Bettino Craxi a Sesto San Giovanni. E in contemporanea, a Palermo, un peloso distinguo sulla lotta a Cosa Nostra firmato da Gianfranco Micciché: “Noi vogliamo combattere la mafia, ma senza giustizialismo“. Nel bel mezzo della campagna elettorale, il centrodestra getta la maschera dalla Lombardia alla Sicilia, in contemporanea. Mentre il sindaco dell’ex Stalingrado d’Italia, Roberto ...