La macchina perfetta – La prefazione del nuovo volume di Wired

(Di giovedì 15 marzo 2018) Crescita demografica. Invecchiamento della popolazione. Dispositivi in grado monitorare, generare e condividere in tempo reale dati provenienti dal nostro organismo. Attenzione maggiore al nostro corpo, non solo quando malato. Tutti gli indicatori ci dicono che la domanda di salute crescerà nei prossimi anni. E le tecnologie digitali avranno un ruolo chiave in questo cambiamento. In tutte le direzioni: dalla ricerca medico-scientifica – più veloce e precisa grazie a big data e intelligenze artificiali – alla cura del paziente ogni giorno più personalizzata, dal profondo cambiamento delle aziende healthcare alla riorganizzazione dei sistemi sanitari nazionali e di welfare (oggi messi a dura prova da cittadini sempre più anziani e quindi più soggetti ad ammalarsi, peraltro con patologie croniche), fino agli stili di vita salubri (sport, cibo, riduzione dello stress). Con un simile ...