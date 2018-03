La lunga primavera | la rassegna di Iris che celebra i 170 anni del Risorgimento

tvzap.kataweb

(Di giovedì 15 marzo 2018) In occasione delle Cinque Giornate di Milano, una delle principali pagine delitaliano,trasmette dal 18 al 22 marzo dieci film sul tema in prima e seconda serata. Ogni pellicola dellaLaviene introdotta e commentata dal giornalista Alessandro Banfi e da Maria Luisa Betri, professore di Storia Contemporanea dell’Università degli Studi di Milano.versari e attualità A parlare dell’iniziativa particolare nel 170esimoversario della tradizionale ricorrenza milanese, in conferenza stampa, sono stati il direttore dei palinsesti Mediaset Marco Paolini e il direttore dei canali sia free sia pay dell’azienda Marco Costa. Paolini ha spiegato che il tema risorgimentale sembrava ai vertici aziendali una sfida divertente rispetto ad altre probabilmente più inflazionate che comunqueno unversario tondo nel ...