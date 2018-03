“La doppia vita di Gemma Galgani” Di giorno in tv | ma la notte… La dama di Uomini e

caffeinamagazine

(Di giovedì 15 marzo 2018) Tutti la conosciamo come ‘di punta’ del trono over,Galgani da anni calca le scene die Donne in un anelito infinito nei riguardi di Giorgio Manetti. In trasmissione si è decisamente fatta notare per il suo temperamento molto appassionato, ma da qualcuno viene giudicata infantile ed esagerata. Naturalmente parliamo di Tina Cipollari che non la può proprio vedere e non perde occasione per farle notare quanto la detesti. In una delle ultime puntate le ha addirittura versato una bottiglia d’acqua sul capo. Sul fronte amoroso invece, la questione con il gabbiano pare essere arrivata alle sue battute finali: si sono detti un addio senza se e senza ma. In particolare il cavaliere ha voluto essere maggiormente assertivo e le ha fatto capire senza mezzi termini che gli deve girare alla larga. ma se dellapubblica di Gems sappiamo tutto, di quella ...