La dieta macrobiotica è una dieta ferrea? NO | è un’alimentazione basata su uno stile di

(Di giovedì 15 marzo 2018) E’ successo ad Ancona, dove una psico-setta obbligava i membri a seguire diete ferree basate sull’alimentazione, con la promessa di una guarigione. A capo di tutto c’era Mario Pianesi, considerato uno dei maggiori esponenti nel campo dell’alimentazionein Italia, nonché inventore dellaMa.Pi; insieme ad altri quattro collaboratori, tra cui la moglie, è ora sotto indagine per maltrattamenti, lesioni aggravate ed evasione fiscale, come riportato da Il Fatto Quotidiano. Secondo l’inchiesta, questo capo gruppo Mario Pianesi, costringeva i “fedeli” a lavorare gratis e ad avvicinare più gente possibile, illudendo persone malate o fragili dichiarando che i farmaci non curano, tolgono semplicemente i sintomi, la medicina uccide e che i medici sono degli assassini. Una bambina sarebbe diventata sorda a causa di un’otite non ...