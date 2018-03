La crisi delle spie | gli oligarchi russi a Londra e lo strapotere di Putin

SPY FINANZA/ Usa - la crisi delle piccole banche che deve preoccupare l'Italia : Negli Stati Uniti c'è una situazione piuttosto grave delle piccole banche, piene di crediti difficilmente esigibili, specie nel settore automotive.

Cna - Ferri alla premiazione delle imprese : «Riconoscimento meritato per aver resistito alla crisi» : Semplificazione Fiscale; ricerca e sviluppo del made in Italy: questi i punti critici per rilanciare l'economia ed il mondo del lavoro". "Desidero ringraziare Cna" ha concluso Ferri "il mondo dell'...

Come sono andate le elezioni nelle città delle banche in crisi? : Qui, era candidato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, il quale si è imposto di pochi punti percentuali sull'economista leghista Claudio Borghi. Nel complesso, il PD ha retto con il 32%, l'...

Embraco e le altre : la difficile gestione delle crisi aziendali : È illusorio pensare che si possa vivere in un mondo senza chiusure aziendali. Nel caso specifico dell'Embraco, ha fatto però scalpore che la produzione italiana venga delocalizzata in Slovacchia. Il ...

La spudorata ipocrisia delle Ong : Si fanno chiamare Ong, Organizzazioni Non Governative, ma sono le nuove e crudeli divinità di un umanitarismo cinico e spregiudicato. Divinità pronte a scegliere, nel nome del proprio esclusivo interesse, quale morte imporre a chi non può né decidere, né difendersi. Il medico nazista Josef Mengele torturava le sue vittime nel nome d'una medicina al servizio di una razza superiore. Le nuove divinità dell'emergenza umanitaria non ...

Il fatturato delle industrie italiane ai massimi dall'inizio della crisi : MILANO - Il 2017 si chiude per i dati statistici con una crescita del 5,1% del valore del fatturato delle industrie italiane, mentre gli ordini , dati grezzi, sono saliti del 6,6%. E' il consuntivo ...

GIBSON - RISCHIO BANCAROTTA/ Produttore di chitarre e bassi in crisi : la storia al fianco delle icone del rock : Rischia il fallimento la storica azienda produttrice di chitarre GIBSON, diventata negli anni un punto di riferimento per stelle del rock quali Jimi Hendrix, Santana, Slash e molti altri.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 08:32:00 GMT)

Strage in Florida - l’ipocrisia liberale della detenzione delle armi : Sono trascorsi pochi giorni dall’eccidio avvenuto nel giorno di San Valentino, quando un ex studente, Nikolas #Cruz, ha ucciso 17 persone e ferite almeno una decina presso la Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland, non troppo distante da #Miami. L’evento si è verificato verso le 14 30 dell’ora locale. Dopo aver compiuto la carneficina, il giovane sarebbe fuggito per poi essere catturato a circa tre chilometri di distanza dal luogo del ...

LA PELLETTERIA TERAMANA DELLE 1.317 AZIENDE - ''crisi LASCIATA ALLE SPALLE'' : Casartigiani Teramo ha espresso la propria soddisfazione per i segnali di ripresa dell'economia locale e in particolare dell'artigianato teramano, anche durante un recente incontro tra Federazioni ...

La crisi delle banche è finita Il modello Messina è vincente Ma Intesa riuscirà a restar da sola? : È finita la crisi bancaria anche in Italia? Dai numeri pubblicati questa mattina da Banca Intesa, il colosso italiano, sembra proprio di sì. Utile netto pari a 7,32 miliardi, raddoppiato rispetto all'esercizio 2016, sebbene sia compreso il contributo pubblico 3,5 miliardi. Escludendo le voci straordinarie, l'utile netto sarebbe stato di 3,81 miliardi, una cifra sempre superiore all'esercizio precedente. Le buone notizie non sono finite, perché ...

Si avvita la crisi delle Maldive. In manette anche il presidente della Corte Suprema : Il presidente della Corte Suprema delle Maldive e un altro giudice di alto rango sono stati arrestati martedì durante un raid della polizia all'alba, nell'ottica di un giro di vite del presidente Abdulla Yameen che ha decretato lo stato emergenza. L'arresto da parte di unità pesantemente armate di Adbulla Saeed e di un altro giudice della Corte Suprema nell'arcipelago dell'Oceano Indiano aggrava il caos politico in cui il Paese ...

Cosmologia : Centaurus A e la danza delle sue galassie satelliti mettono in crisi il modello standard : Un nuovo colpo al modello standard della Cosmologia dalla costellazione del Centauro. Quello che secondo un gran numero di esperti dovrebbe essere il modello che spiega il comportamento e l’evoluzione dell’Universo sembra non funzionare. O meglio, non è in grado di spiegare le osservazioni presentate da un team internazionale di ricercatori sull’ultimo numero della rivista Science. Lo studio – spiega Global Science – si è concentrato ...

Elezioni - Bindi : “Liste? Attenzione al voto delle mafie. C’è una crisi culturale dell’antimafia” : “Arrivando qui molti di voi mi ha chiesto un parere sulle liste. Noi non possiamo fare quel lavoro, a Parlamento sciolto non abbiamo quel potere d’inchiesta. Io posso dire che il consenso cattivo delle mafie pesa di più quando viene meno il consenso buono dei cittadini. L’auspicio è che le liste siano state fatte pensando al consenso buono, altrimenti siamo ancora in tempo per rifiutare il consenso delle mafie”. Lo ha ...

L'Isola dei Famosi 2018 : la crisi delle donne : L'Isola dei Famosi 2018, Eva accusa Monte e viene eliminata e poi l'ingresso di due nuovi naufraghi: cronaca della seconda puntata 12 Gennaio 2015 L'Isola dei Famosi 2018. Chiara Nasti lascia il ...