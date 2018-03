La Champions League parla italiano | tre tecnici nei quarti!

Sorteggio Champions League - come vederlo in tv? L’orario e le possibili avversarie di Juventus e Roma ai quarti : La Juventus e la Roma si sono qualificate ai quarti di finale della Champions League 2018 ed il calcio italiano può esserne felice: da 11 anni non capitava di avere due rappresentanti tra le migliori otto d’Europa. I bianconeri hanno ottenuto il pass grazie alla stupenda vittoria ottenuta a Wembley contro il Tottenham con le reti della coppia H-D (Higuain-Dybala). I Campioni d’Italia ora aspettano di conoscere l’avversario che dovranno ...

Volley : Champions League - Trento sconfitta al tie break : LA CRONACA DEL MATCH- La Trentino Diatec si presenta al Complex Sportif Rene Tys di Reims in formazione tipo: Giannelli agisce in regia, Vettori è l'opposto, Lanza e Kovacevic schiacciatori, Eder e ...

Sorteggio Champions League - il borsino delle squadre ai quarti di finale : Barcellona e City a 5 stelle [FOTO] : Sorteggio Champions League , il borsino delle squadre ai quarti di finale . Si sono conclusi gli ottavi di finale di Champions League , nell’ultimo match dominio da parte del Barcellona che ha vinto senza problemi contro il Chelsea, per la squadra di Antonio Conte è una debacle. I blaugrana si candidano ad essere i grandi protagonisti e partono come i favoriti alla vittoria finale al pari del Manchester City , la squadra di Guardiola sta ...

Volley - Champions League 2018 – Trento crolla contro lo Chaumont di Prandi! Serve la rimonta per i quarti di finale : Sorprendente scivolone di Trento nell’andata degli ottavi di finale della Champions League 2018 di Volley maschile. I dolomitici sono crolla ti al Complex Sportif Rene-Tys di Reims, sconfitti dalla Chumont per 3-2 (17-25; 25-22; 25-20; 21-25; 15-10): i Campioni di Francia hanno clamorosamente battuto i ragazzi di Lorenzetti che dovranno assolutamente risalire la china nel match di ritorno se vorranno passare il turno. Settimana prossima, di ...

Champions League : Barcellona Chelsea 3-0 - super Messi elimina Conte : Un super Messi affonda il Chelsea al Camp Nou. Pulce firma doppietta nel 3-0 che manda il Barcellona ai quarti di Champions dopo l'1-1 dell'andata. Suo anche l'assist del gol di Dembele. LA CRONACA IN DIRETTA DELLA PARTITA 86' PAULINHO! Grande incornata del brasiliano da corner: risposta super ba di Courtois. 83' CAMBIO per il Chelsea : fuori Hazard che concede qualche minuto all'ex Pedro. ...

Champions League 2018 : Messi trascina il Barcellona ai quarti di finale - il Bayern Monaco passeggia in Turchia : Sono il Barcellona ed il Bayern Monaco le ultime due qualificate ai quarti di finale di Champions League 2018. Gli spagnoli hanno inflitto un pesante 3-0 al Chelsea di Antonio Conte e, dopo il pareggio 1-1 del match d’andata, hanno messo in cassaforte la qualificazione imponendo la legge del fattore campo. Un Barça trascinato letteralmente da Leo Messi, autore di una doppietta e dell’assist sul gol di Dembelé. Per l’asso ...