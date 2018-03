La casta della Consulta «assolve» subito Zanon per l' auto blu alla moglie

Calcio a 5 - i migliori italiani della 21^ giornata di Serie A : Mauro castagna rilancia le ambizioni dell’IC Futsal - Alessandro Patias sava Napoli : Scatto d’orgoglio per gli italiani nella 21^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5. Dopo la cocente delusione per l’eliminazione prematura dagli Europei 2018, i portacolori del Bel Paese hanno monopolizzato il turno di campionato, mettendo a segno gol pesantissimi per definire le gerarchie nella corsa ai playoff e in zona retrocessione. Mauro Castagna e Paolo Cesaroni hanno lanciato un segnale al ct che ha deciso ...

CIVICA POPOLARE/ Alli - castaldini - Toccafondi : le ragioni della nostra scelta a sinistra : Nell'alleanza di governo abbiamo trovato tanti impegnati per il bene comune. Ecco perché PAOLO Alli, VALENTINA Castaldini e GABRIELE Toccafondi hanno deciso di continuare questo percorso(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 14:12:00 GMT)ELEZIONI 2018/ Napolitano incorona Gentiloni e inaugura il piano B, di M. MaldoFORMIGONI ASSOLTO/ "Mi candido per rifare il centro POPOLARE, cattolico e riformista", di R. Formigoni

Ecco i costi della casta. Per la proroga delle elezioni - ai consiglieri vanno 1milione 247mila e 500 euro : La sola idea di non rivedere mai più certe ghigne, ci consola e ci risarcisce di cinque anni passati in compagnia del Consiglio regionale più scadente apparso sulla Terra dalla creazione del mondo. ...

Luigi Di Maio peggio della casta : si prende una casa con vista sul Colosseo : Altro che francescano, Luigi Di Maio . Il candidato premier grillino, infatti, è tale e quale alla casta. Perché? Presto detto, si è fatto una 'casetta', abitazione vista Colosseo e a due passi dai ...

La bufala della Boldrini anti-casta : 'È il mondo alla rovescia', ha reagito la Boldrini. 'Per 25 anni ho lavorato nei posti più difficili del pianeta per aiutare le persone. Se poi sono entrata nelle istituzioni io mi onoro di farlo ...

castagna : troppe regole - un freno anche alle imprese - Corriere della Sera - : Secondo il banchiere nel rapporto tra banche e imprese serve una politica forte, 'per fissare , o contribuire a fissare, regole che non siano troppo rigide al punto da affossare l'economia'. Castagna ...

Roma - castan : 'Ero stanco della panchina. Al Cagliari grazie a Nainggolan' : Mi metterò a disposizione dell'allenatore, l'ho sempre fatto nella mia carriera - riporta Sky Sport -. Lotterò sempre per giocare ed aiutare la squadra. Arrivo improvviso? Non direi, volevo giocare e ...