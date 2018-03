Kronplatz Air | 5 motivi per andare a un festival freestyle

gqitalia

(Di giovedì 15 marzo 2018) Lo scorso weekend siamo stati a Gassl/Valdora per assistere alAir, l’evento di sci e snowboardgiunto già alla sua seconda edizione. Se non sai esattamente cosa sia un contestcome questo dai prima un’occhiata alla fotogallery per renderti conto con i tuoi occhi e poi scopri i 5per cui metterlo tra le cose da fare. La location:/ Plan de Corones è il cuore della Val Pusteria, in Alto Adige, un panettone innevato con 119 chilometri di piste e 32 impianti di risalita, incastonato tra le Dolomiti e la catena alpina della Zillertal. Quando sei in cima, a 2230 metri, puoi ammirare questa meraviglia di panorama a 360° e poi decidere da quale delle 47 piste, da azzurre a nere, scendere con gli sci ai piedi. Lo spettacolo Il meglio del movimentoal mondo: 24 tra sciatori e snowboarder provenienti da tutto il mondo ...