Kia K900 - Novità per l' abitacolo della berlina coreana

quattroruote

: Kia K900 MY 2019: nuove anticipazioni tra teaser ufficiali e avvistamenti [FOTO] - focus_motori : Kia K900 MY 2019: nuove anticipazioni tra teaser ufficiali e avvistamenti [FOTO] - motorionline : #Kia #K900 MY 2019: nuove anticipazioni tra teaser ufficiali e avvistamenti [FOTO] - marcorigo82 : RT @quattroruote: La #Kia ha rilasciato il primo teaser degli interni della #K900 di nuova generazione attesa al #NYAutoShow 2018 https://t… -

(Di giovedì 15 marzo 2018) La Kia ha rilasciato un nuovo teaser relativo alla. La nuova generazione debutterà al Salone di New York, rinnovando così l'apicegamma del marchio coreano e oggi siamo in grado di osservare un bozzetto degli interni.Nuovi display tra legno e pelle. La Kia sta rinnovando il proprio stile e introducendo elementi del tutto inediti: lo ha dimostrato con la Stinger entrando in un nuovo segmento, ma anche con i modelli più recenti di più ampia diffusione. Gli interniseguono questa tendenza, con soluzioni che debuttano per la prima volta su un modello Kia e con soluzioni stilistiche inedite: è il casostrumentazione totalmente digitale, ma anche il display dell'infotainment appare più largo rispetto al passato ed ora separato dalla console. Legno e pelle caratterizzano le finiture, richiamando così l'eleganza tipicaconcorrenza.Parentele tecniche Hyundai e ...