Katy Perry ha molestato un concorrente di American Idol?

Da Katy Perry a Ellen DeGeneres - ecco i più pagati dello showbiz : La televisione statunitense sta vivendo una nuova età dell'oro. Si parla di tv in senso lato, dato che in questo settore ultimamente hanno un grande ruolo le piattaforme on demand, come Netflix o ...

Muore in tribunale una delle suore in causa con Katy Perry : Venerdì 9 marzo, nel corso di un’udienza in tribunale a Los Angeles, è deceduta improvvisamente suor Catherine Rose Holzman, una delle monache della congrega del Santissimo Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria in causa con Katy Perry come riporta il Guardian. Il motivo della diatriba? La proprietà di un grande convento in area losangelena che le suore avevano acquistato negli anni 70 dal filantropo Daniel Donohue. LEGGI: MTV Video ...

Katy PERRY/ Suora muore in tribunale durante l'udienza : la battaglia per l'ex convento : Due suore novantenni hanno cercato di contrapporsi alla decisione dell'arcivescovado di Los Angeles di vendere il convento dove avevano vissuto per anni(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 13:08:00 GMT)

Suora muore durante il processo contro Katy Perry : Una Suora muore durante un'udienza del processo contro Katy Perry . Un tassello tragico si aggiunge alla lunga causa che sta vedendo opposte un gruppo di suore alla popstar, per l'acquisto di un ...

Una delle suore che voleva impedire a Katy Perry di comprare un convento a Los Angeles è morta in tribunale durante un’udienza sul caso : Lo scorso venerdì la suora cattolica di 89 anni Catherine Rose Holzman, coinvolta da anni in una disputa legale con la cantante Katy Perry per l’acquisto di un convento, è morta nel tribunale in cui stava assistendo ai procedimenti giudiziari The post Una delle suore che voleva impedire a Katy Perry di comprare un convento a Los Angeles è morta in tribunale durante un’udienza sul caso appeared first on Il Post.

Katy Perry : la cantante ha un talento nascosto che ti farà esclamare OMG : Katy Perry è tra i giudici di “American Idol”, ma per una volta ha preso il posto dei concorrenti mostrando il suo talento nascosto: preparati perché ti farà venire un brivido di raccapriccio! La cantante può sforzare il collo in avanti, di modo da far gonfiare una specie di doppio mento che la fa somigliare a una rana: OMG! Il talento nascosto di Katy Perry ha lasciato senza parole il concorrente che in quel momento era sul palco ...

Katy Perry e Orlando Bloom sono tornati insieme? La coppia paparazzata durante un viaggio a Praga (foto) : Katy Perry e Orlando Bloom sono tornati insieme? Alcune foto scattate nelle ultime ore sembrano confermare il ritorno della coppia più chiacchierata di Hollywood. La cantante e l'attore sono stati fotografati e paparazzati insieme durante un viaggio a Praga, probabilmente per darsi una seconda possibilità. I due, infatti, sono stati legati per circa un anno, quando si lasciarono nel febbraio 2017. Esattamente a un anno di distanza, Katy Perry ...

Katy Perry e Orlando Bloom si danno un’altra possibilità e vanno insieme a Praga : Un romantico viaggio a Praga per riscoprirsi l’un l’altro: Katy Perry e Orlando Bloom ci stanno riprovando! La cantante e l’attore sono stati fotografati mentre girano per la città come due turisti qualsiasi e hanno portato con loro il cagnolino Mighty. @KatyPerry and @OrlandoBloom confirmed that they are back together after the whole selena and Orlando blow up….what are your opinion on this? #KatyPerry #Katy ...

Katy Perry : l'ira degli indipendentisti catalani per il suo video : ... @KatyPerry, in data: Feb 27, 2018 at 1:02 PST La polemica non è quindi legata a nessun fattore artistico ma a quella che potrebbe essere considerata una questione politica. Comunque, sotto il post ...

DANCE DANCE DANCE/ Anticipazioni quarta puntata : chi sarà eliminato? Samanta Piccinetti come Katy Perry : DANCE, DANCE, DANCE Anticipazioni quarta puntata 14 febbraio: il talent show torna in onda su Fox Life con le esibizioni singole. Quale coppia sarà eliminata?(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 13:00:00 GMT)

Katy Perry : se potesse - cambierebbe il testo di “I Kissed a Girl” : “I Kissed a Girl” è una delle canzoni che nel 2018 compiono 10 anni ma, se fosse uscita oggi probabilmente non avrebbe lo stesso testo. [arc id=”d170ec08-4a97-11e5-bd9d-a4badb20dab5″] Katy Perry ha però ammesso che il brano non è invecchiato bene, in merito a genere e sessualità: “Ci sono un paio di stereotipi dentro – ha detto – le cose cambiano così tanto in 10 anni e tu cresci. Quello che ti sembrava ...

Super Bowl : Katy Perry ha ricordato la sua esibizione all'halftime show con un post dolcissimo : Tra le grandi star della musica che si sono esibite sul palco dell'halftime show del Super Bowl c'è anche Katy Perry . Era il 2015 quando la cantante di "Firework" regalò al mondo intero una delle performance che entrò nella storia dello spettacolo. Per ricordare quell'incredibile momento , Katy ha pubblicato sui suoi social un post dolcissimo , nel quale spiega cosa è ...

