Karate | Premier League 2018 | Sara Cardin e Luigi Busà a caccia del podio a Rotterdam

Karate - Premier League 2018 : strepitosa Sara Cardin - che trionfo a Dubai! Sfuma il podio per Carola Casale e Silvia Semeraro : Una campionessa eterna, un fenomeno tutto italiano, un esempio per i giovani. Sara Cardin continua a stupire conquistando la vittoria a Dubai, dove è andata in scena la seconda tappa della Premier League 2018 di Karate. La fuoriclasse azzurra ha trionfato in finale nella categoria -55 kg contro la tedesca Jana Bitsch, sconfitta con un netto 3-1, che ha sancito il successo della Cardin, prima medaglia individuale per l’Italia in questa ...

Karate - Premier League : Sara Cardin trionfa in finale : Il giapponese, numero 1 al mondo e imbattuto dal 2013, ha perso contro lo spagnolo Damian Quintero. Tags Argomenti: Karate Protagonisti: Sara Cardin © Riproduzione riservata 18 febbraio 2018 I ...

Karate - Premier League Dubai 2018 : Silvia Semeraro in finale per il terzo posto nel kumite - azzurri tutti eliminati nel kata maschile : La seconda giornata di gare della Premier League di Karate a Dubai porta all’Italia un’altra finale, con Silvia Semeraro che domani si giocherà il terzo posto nel kumite. Ancora nulla da fare invece nel kata maschile, dove gli azzurri si arrendono ad un passo dalle semifinali. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dal kumite, dove Silvia Semeraro si conferma nuovamente tra le migliori nella categoria -68 kg. L’atleta ...

Karate - Premier League 2018 : Sara Cardin in finale a Dubai! Carola Casale si giocherà il podio nel kata : Ci voleva uno scatto d’orgoglio per cambiare l’inerzia di un’annata iniziata col piede sbagliato. E la reazione è arrivata prontamente grazie alla stella del movimento azzurro. Nella seconda tappa della Premier League 2018, a Dubai, Sara Cardin è approdata alla finale nella categoria -55 kg e proverà a salire domenica sul gradino più alto del podio. Spettacolare il cammino della campionessa italiana, che ha superato in ...

Karate - Premier League Parigi 2018 : Italia a bocca asciutta - parte col piede sbagliato il 2018 degli azzurri. Ma c’è tempo per rimediare : Una spedizione sottotono in quel di Parigi per l’Italia, che inaugura il nuovo anno nel peggiore dei modi. Nella prima tappa della Premier League 2018, gli azzurri non sono riusciti a centrare neanche un podio, come non accadeva ormai da tempo immemore nelle competizioni internazionali. Una controprestazione che fa suonare un piccolo campanello d’allarme in casa Italia, dove in tanti si attendevano un esordio ben diverso. Il kata, ...

Karate - Premier League Parigi 2018 : azzurro sbiadito in Francia - zero medaglie per l’Italia. Luca Maresca e Sara Cardin sconfitti nella finale per il bronzo : Parte col piede sbagliato il 2018 dell’Italia nel Karate. Nessuna medaglia è arrivata per i colori azzurri in occasione della prima tappa della Premier League 2018, in programma a Parigi. Luca Maresca e Sara Cardin, gli unici due atleti italiani in grado di avere accesso almeno alle finali per il bronzo, sono stati costretti a capitolare nelle sfide che assegnavano il terzo gradino del podio, rendendo decisamente amara la spedizione ...

Karate - Premier League 2018 : giornata negativa per gli azzurri a Parigi - nessun italiano a medaglia. Domani Luca Maresca e Sara Cardin per il bronzo : giornata nera per l’Italia, impegnata nelle eliminatorie della prima tappa della Premier League 2018 di Karate, in programma a Parigi tra venerdì 26 e domenica 28 gennaio. nessuno tra gli azzurri impegnati oggi è riuscito a qualificarsi per le finali e le uniche speranze di medaglia restano nelle mani di Luca Maresca e Sara Cardin, che Domani proveranno a portare a casa il bronzo per salvare la spedizione azzurra in terra francese. Nel ...

Karate - Premier League Parigi 2018 : Sara Cardin e Luca Maresca in finale per il terzo posto - eliminato Luigi Busà : Si è aperta ufficialmente oggi la stagione internazionale del Karate, con la Premier League di Parigi. Avvio subito positivo per l’Italia che potrà giocarsi il podio nel kumite con Sara Cardin e Luca Maresca. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati di questa prima giornata di gare. Partiamo dal kumite, dove Sara Cardin si conferma ancora una delle certezze della squadra azzurra. Nei -55 kg Cardin è riuscita a vincere brillantemente il pool ...

Karate - Premier League Parigi 2018 : un parterre de rois per il primo grande evento stagionale. Italia a caccia di medaglie con Busà e Cardin : Prende ufficialmente il via la grande stagione internazionale del Karate con la prima tappa della Premier League 2018, in programma a Parigi tra venerdì 26 e domenica 28 gennaio. Un autentico parterre de rois salirà sul tatami dello Stade Pierre de Coubertin per contendersi le medaglie della prima importante prova stagionale per i Senior, proiettati verso il biennio che culminerà nelle Olimpiadi 2020 di Tokyo, quando il Karate farà capolino per ...

Karate - Premier League Parigi 2018 : programma - orari e tv. Prima tappa della stagione : Non è prevista la copertura televisiva per le gare ma sarà possibile seguire in Diretta Streaming soltanto le finali per l'oro , visibili attraverso la piattaforma Karateworld.tv al costo di 6 euro. ...