Juve | l' agente di Dybala fa arrabbiare la dirigenza

Juve - a sorpresa rinviato incontro con agente Pellegrini : il motivo : Secondo Rai Sport , la Juventus aveva appuntamento in questi giorni con l'agente di Lorenzo Pellegrini per definire l'affare con clausola rescissoria. incontro poi rinviato da Marotta perché vuole prima chiudere ...

Serie A Juventus - l'agente di Buffon : «Può giocare altri due anni» : TORINO - "E' ancora presto, il tempo dirà come si sente . Lui se continua è perché vuole fare il protagonista, non la comparsa" . Così l'agente di Gigi Buffon , Silvano Martina , ai microfoni di RMC ...

Juventus - l'agente di Buffon : 'Gigi può giocare altri due anni' : Chi è titolato a farlo è senza dubbio Silvano Martina , agente di Gianluigi Buffon , il portiere e capitano della Juventus : 'E' ancora presto, il tempo dirà come si sente - spiega a RMC Sport - Lui ...

Caso Buffon - parla l’agente Martina : “il futuro alla Juve e la Nazionale - la situazione” : Il Caso Buffon, tra rinnovo e Nazionale, sta tenendo banco in questi concitati giorni del nuovo ciclo dell’Italia targata Di Biagio. Oggi l’agente del calciatore ha parlato ai microfoni di ‘Radio Sportiva’ delle intenzioni del portiere bianconero: “Non è cambiato niente da novembre. Gigi ha sempre dichiarato che se la Nazionale lo chiamava avrebbe risposto presente. Questo è un passaggio importante per ...

L’agente Lippi racconta il caso-Politano : “il no al Napoli e l’inserimento della Juve” : Davide Lippi, agente tra gli altri del tanto discusso Politano, ha raccontato i concitati giorni di mercato invernale nei quali il suo telefono squillava continuamente. L’agente, parlando a Tuttosport, ha dichiarato: “Per Politano e per noi è stato un gennaio dalle emozioni forti”. L’interesse del Napoli, le voci da casa Juve e tanto altro, insomma, uno dei calciatori più chiacchierati della sessione invernale. Ecco quanto accaduto ...

L’Arsenal non molla la presa per Rugani : pronta l’offerta alla Juve - la parole dell’agente : L’Arsenal rimane in pressing per Daniele Rugani. L’interesse del club londinese per il difensore bianconero è noto e risale al gennaio 2016. Wenger ha provato in tutti i modi a portare l’ex Empoli in Premier League ma la Juventus ha respinto ogni assalto in tutte le sessioni di mercato. Con l’addio di Bonucci, si pensava che Rugani potesse diventare un titolare del club campione d’Italia ma il ritorno di Benatia ad ...

L'agente di Hamsik : «Napoli - puoi farcela. La Juventus non gioca bene» : NAPOLI - Martin Petras, membro dell'entourage di Marek Hamsik , ha parlato ai microfoni di Radio Crc nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete". Ecco le sue parole sulla lotta scudetto: "La ...

Napoli - agente Hamsik : 'Juventus? Vince ma non gioca bene' : ROMA - Un Napoli impegnato su due fronti, campionato ed Europa League. A parlarne è Martin Petras, membro dell'entourage di Marek Hamsik : 'La Juventus Vince, ma non gioca bene e questo è un dato a ...

Juventus - l’agente di Szczesny svela : “Rinnovo Buffon un problema? Ecco cosa penso” : Tra gli agenti più potenti al mondo figura sicuramente Jonathan Barnett. La sua scuderia può contare più di cento giocatori e la maggior parte di essi gioca ad alti livelli. Intervistato dai microfoni di ‘TuttoSport’, Barnett ha svelato: “Penso di essere il migliore, anche se rispetto tanto sia Jorge Mendes quanto Mino Raiola. Noi tre siamo i Ronaldo, Messi e Neymar dei procuratori? Preferisco dire che siamo i Messi, ...

Dybala - la Juve vorrebbe Raiola come agente : 'Alla Juve farebbe piacere se Raiola gestisse Dybala '. Lo svela Rai Sport con il giornalista Ciro Venerato: ' Questo mi sembra fuori dubbio visti i rapporti con Beppe Marotta, ma al momento il calciatore continua ad essere gestito dal fratello Mariano che non lega con ...

Calciomercato Juventus - futuro Asamoah : parla l’agente - gli aggiornamenti : Federico Pastorello, agente tra gli altri di Asamoah, intervistato dai microfoni di ‘TuttoSport’, ha fatto un punto sul futuro dell’esterno ghanese in scadenza di contratto con la Juventus e per il quale si era parlato di un addio già la scorsa estate e nel mercato invernale: “Lascia Torino in estate a parametro zero? Non è ancora detto. Alla Juve sta bene e sta giocando anche di più, però dopo tanti anni in Italia non escludo ...

Juventus - l’agente di Rugani svela : “interesse dell’Arsenal? Ecco la verità” : Daniele Rugani è tornato titolare nel match vinto dalla Juventus contro il Sassuolo, salvo poi essere sostituito nell’intervallo per precauzione per un lieve problema fisico. Il difensore bianconero non scendeva in campo dal 26 novembre scorso contro la Sampdoria, con Benatia che lo ha scavalcato nelle gerarchie. Intanto l’agente dell’ex Empoli, Davide Torchia, è intervenuto a ‘Radio Sportiva’, per fare un breve ...

Juventus - Rugani nel mirino dell’Arsenal. L’agente conferma : “Hanno espresso il loro…” : Juventus, Rugani nel mirino dell’Arsenal. L’agente conferma: “Hanno espresso il loro…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Rugani- Una stagione altalenante per Daniele Rugani. Partito con grandi aspettative e con un ruolo da titolare assoluto, il difensore bianconero, ha perso la sua maglia da titolare. Complice alcuni ...

Juventus - Rugani non trova spazio : l'agente spiega perchè e parla del futuro : TORINO - Daniele Rugani fa sempre più fatica a trovare spazio nella Juventus . A spiegare la situazione sulla stagione del difensore centrale ci ha pensato il suo agente Davide Torchia ai microfoni ...