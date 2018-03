Juve | De Sciglio | Il gol di Dybala alla Lazio vera svolta stagionale

Juventus - De Sciglio : “la vera svolta è stata il successo con la Lazio” : “Vincere con l’Atalanta è stato un passo importante verso lo scudetto”. Mattia De Sciglio riconosce al successo di ieri della Juventus una grande valenza nella corsa per il titolo di campione d’Italia: “É ancora lunga e ci sono gli scontri diretti – ha spiegato ai microfoni di Sky Sport -, ma questa vittoria ci ha dato una grande spinta”. La vera svolta della stagione, però, è arrivata con “il gol ...

DIRETTA/ Juventus Atalanta - risultato live 1-0 - info streaming video e tv : De Sciglio al posto di Lichtsteiner : DIRETTA Juventus Atalanta, info streaming video e tv: si recupera la partita di Serie A che era stata rinviata per neve a fine febbraio.

Juventus-Udinese - minuto di silenzio commovente : Buffon e De Sciglio in lacrime per Astori [FOTO] : Juventus-Udinese, lacrime di Buffon e De Sciglio per Astori. Si sta giocando la 28^ giornata del campionato di Serie A, il lunch match ha regalato l’emozione della gara tra Fiorentina e Benevento, successo dei padroni di casa grazie a Hugo. Prima della gara Juventus-Udinese, momento veramente commovente, Buffon e De Sciglio in lacrime per Davide Astori. La morte del difensore ha lasciato un grande vuoto. L'articolo Juventus-Udinese, minuto ...

Champions - stasera Tottenham-Juve : Barzagli favorito su De Sciglio : Notte da dentro e fuori per la Juve, ospite del Tottenham nel ritorno degli ottavi di Champions. Il 2-2 dell'andata mette la squadra di Allegri in una posizione molto delicata: i bianconeri devono ...

Juventus - convocati per il Tottenham : De Sciglio e Higuain recuperano - out Mandzukic : La Juventus ha reso noti i convocati per la trasferta di Londra in cui la formazione di Massimiliano Allegri dovrà vedersela contro il Tottenham di Mauricio Pochettino. Mario Mandzukic non ha ...

Juve - per Higuain si decide domani. Da valutare Mandzukic e De Sciglio : La Juve ritrova Paulo Dybala e aspetta Gonzalo Higuain: domani giornata decisiva a Vinovo, se il Pipita tornerà regolarmente in gruppo con i compagni farà parte della spedizione londinese, per gli ...

Juventus - Allegri in conferenza : “Higuain out!” Tutto su De Sciglio - Bernardeschi e Dybala prima punta : Massimiliano Allegri ha parlato oggi in conferenza stampa della sua Juventus, impegnata nell’incontro di campionato contro l’Atalanta. Le due squadre si riaffronteranno poi mercoledì in coppa Italia, un doppio scontro decisivo per il proseguo nelle due competizioni. “Difficilmente domani Higuain sarà della partita, questa settimana ha lavorato a parte. Bernardeschi sarà rivalutato nelle prossime settimane, possibile operazione. ...

Juventus : De Sciglio si ferma - Dybala rinasce. Gol di tacco in allenamento : Si ferma Higuain, ritorna Dybala. Rientra Matuidi, si blocca De Sciglio. È un gioco piuttosto snervante quello di Massimiliano Allegri nell'ultimo periodo di stagione, un continuo perdere e ritrovare ...

Juve - si ferma De Sciglio : TORINO, 21 FEB - Stop per Mattia De Sciglio. Il laterale della Juventus non ha preso parte all'allenamento odierno, come si legge nella nota pubblicata sul sito della società, a causa di un "trauma ...

Infortunio De Sciglio e Juventus nei guai : uomini contati in un momento delicato : Infortunio De Sciglio, l’ennesimo in casa Juventus di una stagione davvero disgraziata. Solo negli ultimi 3 giorni sono finiti ko anche Higuain e Bernardeschi oltre al terzino. Matuidi sta recuperando ma non è ancora la top così come Buffon, mentre Barzagli è ancora fermo ai box assieme a Cuadrado e Howedes. La situazione infortunati in casa bianconera non è certo idilliaca e c’è chi punta il dito contro Allegri che ha cattive ...

Juventus - De Sciglio 'Con Mazzarri un altro Toro - sarà una bolgia' : La prima parte arriverà sul catalogo della piattaforma streaming più famosa del mondo il prossimo 16 febbraio, mentre la seconda in estate. I tifosi di tutto il mondo avranno infatti accesso al '...

Juve - De Sciglio e Bentancur in coro : 'Derby - una partita speciale' : 'Il derby? Una partita speciale, incredibile. In Argentina poi è particolarmente sentita dai tifosi, ma devo dire che anche qui l'aria che si respira è quella di un grande classico, una sfida unica'. ...

Juventus - De Sciglio ci crede : 'Tottenham? Qualificazione aperta' : TORINO - ' Andremo a Londra con l'atteggiamento mostrato l'altra sera nei primi dieci minuti consapevoli del fatto che sarà una battaglia e che ci saranno delle difficoltà, ma anche del fatto che ci ...

Video/ Juventus-Tottenham (2-2) : highlights e gol della partita. Il pensiero di De Sciglio (Champions League) : Video Juventus Tottenham (risultato finale 2-2): gli highlights e i gol della partita giocata all'Allianz Stadium. Sotto di due gol gli Spurs hanno rimontato i bianconeri con Kane ed Eriksen(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 11:09:00 GMT)