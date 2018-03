JOVANOTTI Video | la Fiorentina al suo concerto | “Cantiamo una canzone per Astori”

JOVANOTTI - ecco chi sono i promessi sposi del concerto di Rimini / VIDEO : Urbino, 10 marzo 2018 - Li hanno cercati per giorni in tutta Italia , il web si è scatenato. Mattia Levante e Martina Micheli sono i giovani innamorati che il 6 marzo scorso sono stati protagonisti di ...

Morte Astori - il VIDEO ricordo della Fiorentina con la colonna sonora di JOVANOTTI : Morte Astori, passano i giorni ma di certo non passa il dolore per quanto accaduto al capitano della Fiorentina scomparso domenica in quel di Udine dove si trovava in ritiro Morte Astori " In casa ...

Morte Davide Astori - il commovente video della Fiorentina : canta JOVANOTTI [VIDEO] : Morte Davide Astori – Tutto il mondo del calcio è ancora sotto shock per la Morte di Davide Astori, calciatore della Fiorentina trovato morto nella stanza d’albergo prima della gara contro l’Udinese a causa di un arresto cardiocircolatorio. La salma è stata trasferita da Udine a Firenze e nella giornata di domani si svolgeranno i funerali. Nel frattempo la Fiorentina è ancora sconvolta dopo la tragedia e ha deciso di ritirare ...

Video della sfida di Irama contro Mess ad Amici di Maria De Filippi - tra Grignani e JOVANOTTI : Irama contro Mess ad Amici di Maria De Filippi: si apre così la nuova puntata speciale del sabato pomeriggio in onda in diretta su Canale 5 sabato 24 febbraio. Irama è l'eliminato provvisorio che ci portiamo avanti ormai da sette giorni, risultato della sfida a squadre che ha avuto luogo la scorsa settimana in diretta TV e che si è chiusa solo nel corso della settimana su Canale 5, mostrata attraverso l'appuntamento Daytime ...

JOVANOTTI - Lorenzo Live 2018/ Concerto di Milano - video : "Con questa città ho un ricordo particolare" : questa sera, martedì 13 febbraio, Lorenzo "Jovanotti" Cherubini torna sul palco del Forum di Assago, a Milano, con la seconda data del suo “Oh, vita! Lorenzo Live 2018”.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 22:12:00 GMT)

JOVANOTTI - LORENZO LIVE 2018/ Concerto di Milano - video : oggi siamo dappertutto! : Questa sera, martedì 13 febbraio, LORENZO "JOVANOTTI" Cherubini torna sul palco del Forum di Assago, a Milano, con la seconda data del suo “Oh, vita! LORENZO LIVE 2018”.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 20:13:00 GMT)

Scaletta del concerto di JOVANOTTI al Mediolanum Forum di Assago il 12 febbraio tra musica e un grande show (video) : La Scaletta del concerto di Jovanotti al Mediolanum Forum di Assago ci mette di fronte a uno spettacolo ricco di musica ma anche di spettacolo, così come promesso da Lorenzo Cherubini alla vigilia della partenza della tournée. Ricchissima la setlist di brani scelti per il debutto del tour che ha pensato per supportare il nuovo disco di inediti, con alcuni brani tratti dal suo repertorio ma anche dal nuovo disco che ha segnato una svolta nelle ...

90 Special - boom social : JOVANOTTI show - l'annuncio di Bossari e le Lollipop Video : Rosario Fiorello e Lorenzo ‘#Jovanotti’ Cherubini sono stati i mattatori della prima puntata di #90 Special in onda su Italia 1. Il conduttore Nicola Savino sara' accompagnato in questo viaggio nel tempo di cinque puntate da Ivana Mrazova e Katia Follesa. Tra gli ‘opinionisti’ anche il vincitore del GF VIP, #daniele Bossari, Ela Weber e il giornalista Michele Cucuzza per la parte social. L’istrionico Cristiano Malgioglio [Video] ha subito acceso ...

JOVANOTTI a 90 Special imita Eros Ramazzotti in Cose della Vita ed è un Asso in Classe di Ferro (video) : Un imitatore d'eccezione: Jovanotti a 90 Special esordisce con l'imitazione di Eros Ramazzotti, con il quale ha voluto dare il suo personale contributo al ricordo della celebre decade nella quale ha raggiunto l'apice del successo. Nel suo contributo, anche una breve incursione nel repertorio di Luciano Ligabue per cantare Certe Notti, con la collaborazione di tutto il pubblico in studio che ha seguito con attenzione il suo collegamento da ...

«Tanti auguri Adriano!» I video auguri (cantati) di JOVANOTTI e delle star|Video : Da Maria De Filippi a Jovanotti, da Fiorello a Pieraccioni, e poi Pupo, Costanzo, Giuliano Sangiorgi, Giovanni Vernia, Roberto Bolle, Levante, Gabbani