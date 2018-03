Italia | Come cambierà il clima tra il 2071 e il 2100!

Come seguire Emma a Radio Italia il 15 marzo dal Verti Music Place di Cologno Monzese : Emma a Radio Italia il 15 marzo presenta Essere qui. L'artista salentina è pronta a tornare sul palco del Verti Music Place per una sessione di canzoni con la quale andrà a presentare il nuovo disco di inediti che ha rilasciato il 26 gennaio scorso, con l'anticipazione di L'Isola e il nuovo singolo in Radio, Effetto Domino. Il concerto che Emma ha tenuto presso la nuova struttura dell'emittente Radiofonica milanese sarà trasmesso in chiaro ...

Come incontrare i Thirty Seconds To Mars a Roma e Bologna 16 e 17 marzo 2018 dopo i concerti in Italia : Come incontrare i Thirty Seconds To Mars a Roma e Bologna? Per tutti i fan Italiani l'opportunità è una sola, legata all'acquisto in loco del nuovo album del gruppo guidato da Jared Leto che sarà in Italia questo mese per due eventi unici. I Thirty Seconds To Mars in Italia terranno due spettacoli in programma rispettivamente per venerdì 16 marzo al Palalottomatica di Roma e per sabato 17 marzo all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno ...

"Donne come noi" : un libro racconta 100 storie di Italiane che hanno fatto cose eccezionali : "Le bambole non mi sono mai piaciute", così si legge in uno dei primi racconti di "Donne come noi. 100 storie di italiane che hanno fatto cose eccezionali". La citazione appartiene a Irma Testa, prima donna pugile italiana ad aver portato il Bel Paese alle Olimpiadi, ma la sua è solo una delle tante vite narrate nel libro. Edito da Sperling & Kupfer e curato da 34 giornalisti di "Donna Moderna", il testo racconta le gesta di ...

Italian Game Awards : Come seguire in streaming gli Oscar Italiani del videogioco : Mancano ormai poche ore alla Cerimonia di premiazione degli Italian Video Game Awards , che si terrà oggi nella prestigiosa cornice del Teatro Vetra di Milano. Per consentire a tutti gli appassionati ...

Italia-Argentina - amichevole calcio : data programma - orario e tv. Come seguirla in tempo reale : La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. VENERDI' 23 MARZO: 20.45 Italia-Argentina

Italia-Inghilterra - amichevole calcio : data programma - orario e tv. Come seguirla in tempo reale : La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. MARTEDI' 27 MARZO: 20.45 Inghilterra-Italia

Italia-Inghilterra - amichevole calcio : data programma - orario e tv. Come seguirla in tempo reale : Martedì 27 maggio si giocherà Italia-Inghilterra, amichevole di lusso in programma al Wembley Stadium di Londra. Nello storico impianto della capitale inglese, gli azzurri affronteranno i padroni di casa con l’obiettivo di iniziare al meglio il cammino dopo la mancata qualificazione ai Mondiali. La nostra Nazionale ha giocato cinque incontri in questo storico impianto, vero e proprio tempio del calcio inglese che è stato rinnovato nel ...

Italia-Argentina - amichevole calcio : data programma - orario e tv. Come seguirla in tempo reale : L’Italia affronterà l’Argentina all’Etihad Stadium di Manchester in un’amichevole prima dei Mondiali. Gli azzurri se la dovranno vedere contro l’Albiceleste il prossimo 23 marzo: scontro di assoluto prestigio per la nostra Nazionale contro Messi e compagni. Quattro giorni dopo l’Italia sarà impegnata nuovamente in Inghilterra, ma al Wembley Stadium di Londra, per sfidare i padroni di casa in un’altra amichevole di lusso. I nostri ragazzi non ...

Un po' di FIFA qua? 'Lonewolf' come Buffon e la Pellegrini : primo premio sportivo in Italia per un pro player : ... ha battuto Dovizioso e Buffon , al duo di canottaggio Lodo-Vicino trionfatori negli uomini top , davanti a Detti , Paltrinieri e Dovizioso , fino alla coppia campione del mondo di nuovo ...

Diabete - come si può curare in Italia con il calore : È stata testata con successo una nuova ed efficace cura non farmacologica su pazienti diabetici, che permette al loro pancreas di ricominciare a produrre l' insulina endogena, e promette di riequilibrare la glicemia con molta più facilità ed in alcuni così di sospendere l' assunzione quotidiana di f

Volley femminile - come sarà la nuova Italia verso i Mondiali? Tutte le possibili azzurre : tra conferme e novità - ruolo per ruolo : Tra due mesi l’Italia farà il proprio debutto stagionale, la nostra Nazionale è pronta per esordire nella rinnovata Nations League e per lanciarsi verso i Mondiali in Giappone. Il CT Davide Mazzanti ha già tratto indicazioni importanti dalla regular season di Serie A1 e i playoff serviranno per cristallizzare il gruppo che vestirà l’azzurro durante l’estate. Il coach ha dichiarato più volte di voler puntare su un gruppo giovane ...

Vacanze in Italia e all’estero gratis per i pensionati : chi può accedere e come fare domanda : L'Inps mette a disposizione dei pensionati, dei loro coniugi e dei loro figli disabili circa 4mila contributi per permettere loro di usufruire di una vacanza estiva in Italia o all'estero coprendo in gran parte o totalmente le spese relative a viaggio, vitto e alloggio. come funziona il bando Estate INPSieme Senior, chi può accedere e come presentare domanda.Continua a leggere

Ed Sheeran e Camila Cabello tra i performers degli iHeart Radio Music Awards 2018 : come seguire l’evento dall’Italia l’11 marzo : Tutti i performers degli iHeart Radio Music Awards 2018, questa sera in diretta dal Forum di Los Angeles: a condurre la serata di Musica, DJ Khaled e Hailey Baldwin. Domenica 11 marzo a partire dall'1 di notte (ora italiana) sfileranno sul palco degli iHeart Radio Music Awards 2018 moltissimi cantanti del panorama Musicale internazionale: inoltre, verranno anche assegnati premi ad alcuni degli artisti più in voga del momento. Tra i ...