Isola dei Famosi 2018 | “tra due naufraghi impegnati è scoppiata la passione” E Eva

“Monte è andato a prenderla dopo la diretta dell’Isola dei Famosi e…”. Era solo questione di ore - quindi la soffiata. E la prima notte di Francesco e Paola Di Benedetto è servita : Quando, all’Isola dei Famosi, i fan non hanno visto Francesco Monte in studio, pronto a riabbracciare Paola Di Benedetto ci saranno rimasti male. Anche se l’ex tronista di Uomini e Donne era stato chiaro settimane e settimane prima: l’aveva detto subito che non avrebbe partecipato alle dirette. Grazie dell’invito ma passo, in sostanza. Ma siccome i colpi di scena in questa Isola sono praticamente all’ordine ...

Dopo la piazzata Alessia Marcuzzi nei guai - la conduttrice dell'Isola dei Famosi a rischio : L'ottava puntata dell' Isola dei Famosi avrebbe lasciato degli strascichi ai piani alti di Mediaset. La piazzata di Alessia Marcuzzi è stata duramente criticata dai social: sono arrivati a quota 12.

“Ecco perché ha sbroccato”. Isola dei famosi choc : la foto che inguaia Alessia Marcuzzi. Spifferato il retroscena pazzesco del pre-diretta : Nuove clamorose rivelazioni da parte di ”Striscia la notizia” sull’edizione dell’Isola dei famosi. Dopo la ricerca della verità sul famoso canna-gate innescato da Eva Henger, il telegiornale satirico di Antonio Ricci ha trattato un altro caso: quello della celebre sbroccata fatta da Alessia Marcuzzi all’ex pornostar. Ma andiamo con ordine: la conduttrice del reality non era riuscita a trattenersi e nel bel ...

“Mi manca” : Isola dei Famosi - Stefano De Martino non si nasconde più. Inevitabile - dopo 2 mesi di reality - lasciarsi andare : il messaggio dell’inviato è forte e chiaro : All’Isola dei Famosi l’attenzione resta alta sul canna-gate e sulle alleanze e strategie dei pochi naufraghi rimasti in gioco, ma anche Stefano De Martino, uno dei re del gossip nostrano, è un ‘sorvegliato speciale’. Nel ruolo di inviato in Honduras, è il parere generale, non se la cava male, nonostante il suo predecessore, Stefano Bettarini, abbia qualcosa da ridire in proposito. È spiritoso il ballerino lanciato ...

Isola dei Famosi - l'audio choc di Striscia la notizia incastra Francesco Monte? Video : Canna gate ad una svolta dopo l’audio inedito fatto ascoltare da Striscia la notizia [Video]? Nel corso della puntata del 14 marzo il tg satirico è tornato su quanto accaduto nell’ultima puntata de L’#Isola dei Famosi. Nell’occasione Alessia Marcuzzi ha sbottato contro Eva Henger: ‘Non fare la buona samaritana con me, io non ti ho fatto mai la morale’. La conduttrice si è sfogata contro l’ungherese sottolineando che è andata a parlare in ‘ogni ...

Ecco Flavio Montrucchio oggi. Ma ricordate com’era al Grande Fratello? Indimenticabile l’incontro all’Isola dei Famosi con la moglie - Alessia Mancini - ma riavvolgete il nastro a quando l’abbiamo conosciuto in tv : differenze? : Il pubblico dell’Isola dei Famosi non ha avuto il minimo dubbio quando ha assistito all’incontro tra Flavio Montrucchio e Alessia Mancini: è stato uno dei momenti più intensi ed emozionanti di tutta l’ottava puntata. Alessia, ex stellina di Non è la Rai e ora naufraga, non vedeva il marito da quasi 2 mesi e, appena l’ha riconosciuto in lontananza, in lacrime si è precipitata verso di lui, che l’aspettava in ...

