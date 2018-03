Irrompe Burian bis

Allerta Meteo - il BURIAN Irrompe su Trieste : bora impetuosa e temperature in picchiata da Nord/Est [LIVE] : irrompe il BURIAN sul Nord/Est dell’Italia nella notte: Trieste è piombata a -1,5°C con un impetuoso vento di bora che soffia in città con raffiche di 80km/h. Il capoluogo del Friuli Venezia Giulia farà molta fatica a portarsi sopra lo zero per i prossimi quattro giorni. E le temperature stanno crollando su tutta la pianura Padana orientale, dove abbiamo 0°C a Udine, Gorizia e Monfalcone, +1°C a Treviso e Pordenone, +2°C a Venezia, Padova ...