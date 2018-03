Iron Harvest | su Kickstarter il gioco ha raccolto 450 mila dollari in due giorni

Al via la campagna Kickstarter per l'RTS steampunk Iron Harvest : Iron Harvest è il particolare titolo strategico in tempo reale che illustra un 1920 alternativo dove la guerra si combatte non più in fangose trincee, ma con l'utilizzo di enormi macchine e il team di sviluppo, King Art Games, ha già in passato comunicato la possibilità di far partire una campagna Kickstarter per finanziare l'interessante progetto.Ebbene, stando a quanto emerso su ResetEra, la raccolta fondi è ora ufficialmente partita. Gli ...