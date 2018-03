Inviare foto live su WhatsApp con iPhone

chimerarevo

: addette/i casse, reparti e responsabile punto vendita. - listadilavoro : addette/i casse, reparti e responsabile punto vendita. - listadilavoro : addette/i casse e reparti. - listadilavoro : addette/i casse e reparti. -

(Di giovedì 15 marzo 2018) LePhoto sono state introdotte negli ultimi modelli di. Per chi non lo sapesse, si tratta di piccoli video realizzati tramite dellein sequenza. Possiamo dire che è più o meno l’equivalente di una GIF animata. Esse ci appaiono come delle immagini statiche, ma effettuando una pressione prolungata con il 3D Touch si animeranno. Molti utenti però non sanno che è possibile inviarle su. Vediamo insieme come fare. ComeconÈ possibilesucon. Possiamo procedere in due modi, ma vi consigliamo di seguire la prima procedura che vi proponiamo, in quanto più rapida e semplice.ledirettamente conPossiamoledirettamente con. Si tratta di una procedura più semplice e rapida rispetto alla conversione in GIF. Vediamo quindi come fare a...