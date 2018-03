Intesa Sp e Ice - accordo per crescita imprese italiane all'estero : ... che anche in futuro potranno rappresentare una leva di crescita importante per la nostra economia. Sui mercati esteri si aprono opportunità straordinarie, anche grazie ai nuovi approcci resi ...

Moto - Firmato il protocollo di Intesa tra FMI e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale : Firmato a Roma il protocollo di intesa tra la FMI e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale La Federazione Motociclistica Italiana promuove da anni il rispetto dell'ambiente. A ...

Cr8 - oggi il vertice a Roma : pronta Intesa tra Comune e governo : È oggi il giorno del giudizio per il Comune. Alle 15 il capo di gabinetto Attilio Auricchio è atteso a Palazzo Chigi dal segretario generale della Presidenza del Consiglio Paolo Aquilanti. In quell'...

Mondo TV - controllata elvetica sigla Intesa di licensing per Yoohoo & Friends : Nuova commessa per la galassia Mondo TV. Edizioni Play Press ha acquistato dalla controllata Mondo TV Suisse una licenza per lo sfruttamento di alcuni diritti di publishing della serie di animazione

Intesa Sp : apre a Gallerie d'Italia di Vicenza 'La seduzione - mito e arte nell'antica Grecia' (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Michele Coppola, Direttore Centrale arte, Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo commenta: "Il nuovo appuntamento del Tempo dell’Antico rinnova l’impegno della Banca per la valorizzazione del proprio patrimonio artistico e conferma il dialogo e la collaborazione con due i

Intesa Sp : apre a Gallerie d'Italia di Vicenza 'La seduzione - mito e arte nell'antica Grecia' : Vicenza, 14 feb. (AdnKronos) - apre oggi alle Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, sede museale e culturale di Intesa Sanpaolo a Vicenza, l’esposizione 'La seduzione. mito e arte nell’antica Grecia', nuova edizione della rassegna 'Il Tempo dell’Antico'. Ceramiche attiche e magnogreche dalla

Banche Venete : Confapi Vicenza - con Intesa lavorare insieme per rivolvere problemi : Vicenza, 13 feb. (AdnKronos) – “Ci troviamo nella bizzarra situazione di essere i soli a giustificare le misure di Intesa Sanpaolo perché riteniamo che l’operatività delle aziende sia vitale e, quando ci sono dei problemi, si deve lavorare per risolverli. La banca, conscia che non tutto sarebbe andato liscio visti i tempi strettissimi per la migrazione imposti, pare, dagli organi di vigilanza, ha messo a disposizione delle ...

Intesa Siae-Sabam - la gestione delle licenze musicali online diventa "europea" : "La condivisione di uno strumento così avanzato come la piattaforma Sophia è il modo economicamente più sostenibile per rispondere alla sfida tecnologica posta dalla musica in streaming afferma ...