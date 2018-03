Inter | un difensore in dubbio per la Sampdoria

Bonucci piange per Astori - il difensore Interrompe l’Intervista [FOTO] : Delusione in casa Milan per la sconfitta nella gara di Europa League contro l’Arsenal, al termine della partita commosso il difensore Bonucci ai microfoni di Sky Sport: “Davide era un numero uno in tutto, mi ha toccato tantissimo la sua scomparsa improvvisa. Non sono riuscito ad andarlo a salutare, ma lo porterò sempre con me. E’ un grande uomo”. Grande la commozione, tanto da dover interrompere l’intervista per tornare ...

Morto Davide Astori : il difensore lascia la compagna Francesca Fioretti e una bimba. Il procuratore di Udine : strano l'infarto in un atleta sano e monitorato Rinviata l'Intera giornata di campionato : Come annunciato in tarda mattinata da leggo.it il calcio italiano, sotto choc per la morte di Davide Astori, ha deciso di fermarsi: ufficialmente rinviate tutte le gare di oggi valide per la...

Napoli : sfida a Inter e Juve per un difensore del Cittadella : Al termine della stagione sarà bagarre per il promettente difensore classe '98 del Cittadella Marco Varnier . Oltre a Inter e Juventus, secondo La Gazzetta dello Sport anche il ds del Napoli Giuntoli ha avviato i primi contatti per il calciatore patavino.

De Vrij non rinnova con la Lazio - il difensore ha già l’accordo con l’Inter : tutti i dettagli : La Lazio sta disputando una stagione importante nonostante le ultime prestazioni non entusiasmanti, la squadra di Simone Inzaghi è in piena lotta per la qualificazione in Champions League ed anche in Europa League può ancora essere competitiva. Un protagonista fino al momento è stato sicuramente il difensore De Vrij, nelle ultime ore è arrivata però una brutta notizia per i biancocelesti, l’annuncio di Tare sul difensore, l’olandese ...

Inter - Skriniar pensa all’addio? Il difensore sbotta [FOTO] : 1/11 ...

Inter - senti Skriniar : il difensore è pronto all’addio! : “65 milioni offerti per il mio cartellino? Niente da dire, si tratta di una somma mozzafiato ma mi è stato detto che non sarei partito a gennaio e sono felice per questo. Se però fosse servito, sarei andato via” queste le parole del difensore dell’Inter Skriniar, rilasciate al quotidiano slovacco Sport. Il centrale sembra pronto all’ipotesi di un addio, tanto da dire che in estate potrebbe succedere di tutto, indicando ...

Spalletti - Inter / Il bilancio sul mercato : "Mancava un difensore ed è arrivato" : Spalletti, Inter: il tecnico nerazzurro ha parlato alla vigilia della sfida contro il Crotone di Walter Zenga. Ha parlato di calciomercato e anche della mancata convocazione di Mauro Icardi.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 21:37:00 GMT)

Nè Inter - nè Juve : l'Athletic Bilbao paga la clausola di un difensore : Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport , l'Athletic Bilbao è pronto a pagare la clausola rescissoria da 32 milioni di euro del difensore centrale della Real Sociedad, Inigo Martinez, corteggiato la scorsa estate sia dall'Inter che ...

Juventus - abbandonata la pista De Vrij : il difensore vicino all’Inter : Juventus, abbandonata la pista De Vrij: il difensore vicino all’Inter Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, abbandonata LA pista – La Juventus deve fare i conti con l’infortunio di Cuadrado e cercare dei sostituti all’altezza. Ieri si è fatto il nome di Politano, inseguito anche dal Napoli. I BIANCONERI VIRANO SU ALTRI OBIETTIVI ...

LISANDRO LOPEZ ALL'Inter / Calciomercato news - il difensore parla con i tifosi : sono pronto per la Roma : LISANDRO LOPEZ ALL'INTER, Calciomercato news: il difensore arrivato dal Benfica si presenta ai tifosi e si dichiara pronto per essere in campo già nella sfida di domenica contro la Roma.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 18:23:00 GMT)