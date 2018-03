Inter | Suning pronto a pagare la clausola di un top della Serie A?

L'Inter non ha qualità? Spalletti va all'attacco ma l'affondo contro Suning fa male alla squadra : Le parole nel post Inter-Napoli sono inequivocabili: il tecnico nerazzurro sente di non avere un gruppo qualitativamente all'altezza della Champions

Marino : 'Suning deve colmare il gap con la Juve perché l'Inter non può...' : 'l'Inter non può mai fare una politica di basso profilo, deve assolutamente colmare il gap con la Juventus e vincere con una proprietà forte come Suning'.

Moratti : 'Inter donna affascinante - dobbiamo aiutare Suning' : 110 anni di Inter. 110 anni di trofei, vittorie, anche sofferenze e momenti negativi. Tutto. Venerdì la celebrazione della "festa" con tanti campioni nerazzurri, da Ronaldo a Bergomi. Oggi la ...

Inter - l'ex ds Branca : 'Io responsabile dei momenti duri - ma grandi meriti per quando si è vinto! Su Suning...' : Marco Branca , ex direttore sportivo dell' Inter , parla a Sky Sport del momento che stanno passando i nerazzurri: 'I cinesi dell'Inter stanno cercando di capire dove sono. L'adattamento per un italiano è abbastanza difficile. Figuriamoci per delle persone che ...

Inter - la Cina frena ancora Suning : Nel 2017 l'economia cinese ha battuto di quattro decimi le previsioni, al 6,9%, ma per quest'anno l'asticella delle attese viene rimessa allo stesso livello, +6,5%. E omettendo la canonica formula '...

E' lo Jiangsu Suning - ma sembra l'Inter : il club cinese presenta la nuova maglia... nerazzurra : Della sfida contro il Milan ha parlato Joao Cancelo, intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Sentiamo un po' d'ansia contagiosa nel giocare bene, ma vogliamo migliorare, tornare l'Inter ...

Inter - Mauro : 'I tifosi criticano Suning - ma vale la pena spendere soldi per questa squadra?' : Massimo Mauro , opinionista di Sky Sport , parla di Inter su Repubblica.it : 'Qualcuno critica la proprietà cinese per non aver speso altri soldi a gennaio, ma visto il livello espresso sarebbe giusto spenderli? Il campionato dice che ...

Inter - arriva il regalo di Suning per Spalletti : Dopo il successo di ieri sera contro il Benevento per 2-0, in un match comunque sofferto, l'Inter è tornata, almeno momentaneamente, in zona Champions, al terzo posto a 51 punti, con un punto di vantaggio sulla Roma, impegnata questa sera contro il Milan, e a due lunghezze di vantaggio sulla Lazio. A decidere la partita sono stati due colpi di testa dei due centrali difensivi, Milan Skriniar e Andrea Ranocchia, che la scorsa settimana erano ...

Paletta diventa 'Interista' : l'ex Milan firma col Jiangsu Suning : Come riporta la Gazzetta dello Sport Paletta ieri ha firmato un contratto biennale con il club cinese del Jiangsu Suning ; si tratta del club 'gemello' dell' Inter , visto che è gestito dalla ...

Inter - Sabatini difende Suning : 'Mercato? Solo colpa nostra - non ci hanno condizionato' : Il periodo non è dei migliori. Dopo una prima parte di stagione di grande qualità, l'Inter si è fermata e i tifosi nerazzurri, specie sui social network, si sono fatti sentire attaccando in primis la ...

