Inter | occhi sul giocatore che nessuno si aspettava

Tornado Caserta - hInterland ancora in ginocchio : grave 19enne - è in rianimazione [FOTO e VIDEO] : 1/46 ...

VIDEO Il brutto infortunio di Caterina Bosetti : il ginocchio si piega all’Interno - urla di dolore. Salta i Mondiali? : Caterina Bosetti è incorsa in un bruttissimo infortunio in occasione del match che la sua Modena ha vinto contro Casalmaggiore. Durante l’incontro che ha chiuso la regular season, la schiacciatrice ha subito una grave torsione del ginocchio sinistro che si è piegato all’interno ricadendo dalla schiacciata che ha consegnato alle emiliane la vittoria nel quarto set. urla di dolore per la 24enne che è stata prontamente soccorsa ed è ...

Salute - boom Interventi per le rughe agli occhi : i consigli dell’esperto : Da Melania Trump a Madonna, passando per Tom Cruise e George Clooney. Sono tante le celebrities ad essere ricorse alla chirurgia estetica per eliminare gli inevitabili segni del tempo. Un trend inarrestabile, che spinge un numero sempre maggiore di persone in giro per il mondo a ricorrere a questo genere di trattamento per rallentare il passare del tempo. Basti pensare che, come riporta ‘Usa Today’, negli Stati Uniti nel solo 2017 ...

Juve - occhio alla scelta a sorpresa di Asamoah sull'Inter : le ultime : Secondo Sky Sport , non è ancora certo che Asamoah firmi con l'Inter per la prossima stagione. La Juventus infatti sta continuando a trattare col terzino e finché non si trova un accordo definitivo con l'Inter, i ...

L’Interista Ines Trocchia sfotte il portiere del Cagliari Cragno [FOTO] : 1/16 Foto Instagram ...

LA SABBIA NEGLI OCCHI - In sala per la Giornata Internazionale delle Malattie Rare : La programmazione del Cinecity di Lanciano proseguirà fino al 7 marzo e prevede uno spettacolo giornaliero alle 20,30 e due spettacoli aggiuntivi il sabato e la domenica alle 18,30.

VIDEO/ Inter-Benevento (2-0) : Rossi in ginocchio. Highlights e gol della partita (Serie A 26^ giornata) : VIDEO Inter Benevento (2-0): Highlights e gol della partita di Serie A per la 26^ giornata. Le immagini salienti del match allo stadio Meazza di San Siro(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 14:22:00 GMT)

ARBITRO PAIRETTO/ Video - moviola VAR Inter Benevento : Ranocchia sgambetta Cataldi - ma Candreva ha da ridire : ARBITRO PAIRETTO, moviola VAR Inter Benevento: Video, Ranocchia sgambetta Cataldi, niente rigore per la squadra sannita. Le ultime notizie sugli episodi dell'anticipo di San Siro(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 13:39:00 GMT)

Inter - occhi su un trequartista dello Shakhtar : Secondo il Corriere dello Sport , l'Inter in vista della prossima stagione ha messo nel mirino Bernard dello Shakhtar. Il trequartista classe 1992 è in scadenza di contratto al 30 giugno 2018.

Inter - Icardi applaude Skriniar e Ranocchia su Instagram : 'Bravi!' : Contro il Benevento segna Andrea Ranocchia, applaudito da Icardi e finalmente decisivo con la sua Inter: "Questa rete riscatta l'autogol del Ferraris - ammette il difensore su Sky Sport a fine ...

Inter - occhi su tre giocatori a parametro zero : è de Vrij la priorità : Pensano già alla prossima stagione Piero Ausilio e Walter Sabatini. Come riporta il Corriere dello Sport , tra i giocatori a parametro zero De Vrij è la priorità, poi c'è Asamoah , ma è spuntato fuori anche il nome di Bernard dello Shakhtar.

Arbitro Pairetto/ Video - moviola VAR Inter Benevento : Ranocchia sgambetta Cataldi e il pubblico campano... : Arbitro Pairetto, moviola VAR Inter Benevento: Video, Ranocchia sgambetta Cataldi, niente rigore per la squadra sannita. Le ultime notizie sugli episodi dell'anticipo di San Siro(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 11:34:00 GMT)

Inter - Ambrosini sul contatto Ranocchia-Cataldi : 'Rigore netto - non come quello di Iuliano' : ... Pagelle Inter-Benevento: Skriniar e Ranocchia salvano l'Inter, Coda sprecone in attacco Inter, Skriniar e Ranocchia, la quiete dopo la tempesta genoana LIVE Fiorentina-Inter Primavera, cronaca e ...

Inter - Skriniar e Ranocchia - la quiete dopo la tempesta genoana : ... Skriniar e Ranocchia salvano l'Inter, Coda sprecone in attacco Inter-Benevento probabili formazioni: le ultime novità da San Siro Inter-Benevento in diretta tv e live streaming, dove vedere il match ...