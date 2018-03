Inter | i dati da uomo bionico di Milan Skriniar | ha commesso solo 28 falli e

Napoli - Oddati chiede le dimissioni di Costa e in sala si sfiora la rissa. All’assemblea del Pd Interviene la polizia : Alta tensione All’assemblea del Pd provinciale di Napoli. E’ stato necessario l’intervento della polizia per riportare la calma nella sala del Mav di Ercolano dove era in corso l’assemblea convocata dal segretario Massimo Costa per analizzare il risultato del partito alle elezioni del 4 marzo. A scatenare la bagarre è stato l’intervento dal palco di Nicola Oddati, già candidato alla segreteria provinciale sconfitto proprio da Massimo Costa e ...

Bombardati - sfollati - affamati - senza scuole né aiuti : i bambini siriani traditi dal mondo Intero : Più di due milioni di persone, di cui la metà sono bambini, vivono ancora in Siria in zone dove non arrivano aiuti umanitari, nelle quali ogni giorno almeno 37 civili vengono uccisi, ogni due viene attaccata un’ambulanza e...

Appello di Ceraolo ai candidati delle politiche 2018 : Ripristinate l'Intercity Crotone : L'esasperazione dei cittadini della costa jonica calabrese avanza per il mancato collegamento con il resto del mondo'. Ceraolo inoltre ricorda, 'che tra i treni vittime di una miopia politica e ...

Neve : gli animali del Parco Zoo Falconara in sicurezza nei reparti Interni riscaldati : 1/3 ...

Maltempo - Termini di nuovo in tilt. Fs : “Il problema è Napoli”. Il tecnico : “Scambi riscaldati? Da anni Interventi a mano” : Trentotto treni cancellati, ritardi superiori ai 150 minuti (quasi 3 ore), partenze posticipate e passeggeri in attesa. Roma Termini è di nuovo in tilt, dopo il caos di lunedì a causa della nevicata che ha imbiancato la Capitale. Questa volta, però – come spiega Ferrovie dello Stato – la colpa non sarebbe dello scalo ferroviario romano ma di quello di Napoli Centrale, su cui è caduta “una quantità di neve superiore del previsto”. “Il sistema a ...

“Scaffali presi d’assalto - fino all’ultimo rotolo”. Scoppia la crisi della carta igienica. Supermercati depredati - carrelli strapieni - file Interminabili. Foto inverosimili - ma è tutta realtà : Una vera e propria emergenza nazionale, che ha scatenato il panico nella popolazione alla caccia di ogni rotolo rimasto di carta igienica. No, non state leggendo l’inizio di una barzelletta, ma la notizia di un vero e proprio dramma che ha colpito la popolazione di Taiwan, alle prese con una situazione molto complicata. Negozi e rivenditori hanno assistito nelle ultime ore a un vero assalto da parte dei cittadini, dopo che è stata ...

[L'Intervista] Parisi contro tutti. "La Raggi incompetente finita in una trappola - con Zingaretti una sanità per ricchi e raccomandati" : Quando ci sono tante persone che non votano più e tante che votano M5S c'è evidentemente un problema di reputazione dell'offerta politica. Bisogna ricostruire fiducia tra la politica e l'elettorato. ...

Ecco la tecnologia che rivoluzionerà Internet - creato in Italia il dispositivo che metterà il turbo alla trasmissione dati : Promette di mettere il turbo a Internet e telecomunicazioni, il dispositivo sviluppato in Italia dall' Istituto TeCIP della Scuola Superiore Sant'Anna e dal Consorzio Nazionale Interuniversitario per ...

Tennistavolo - Team World Cup 2018 : i candidati alla vittoria. Germania e Romania provano ad Interrompere il dominio asiatico : La Team World Cup 2018 di Tennistavolo è alle porte: da giovedì 22 a domenica 25 febbraio a Londra dodici Nazionali al maschile ed altrettanti al femminile si daranno battaglia per portare a casa il titolo. Le squadre saranno divise in gironi da tre e le prime due passeranno ai quarti di finale. Sabato spazio alle semifinali e domenica alle finalissime. Nel torneo maschile si sono qualificate: Cina, Giappone, Germania, Hong Kong, Corea del Sud, ...

Lunedì 19 febbraio Cia Torino Interroga i candidati alle Politiche sui temi agricoli : L'incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul sito ciaTorino.it, sulla pagina Facebook di Torinoggi.it e sul quotidiano agricolo terraoggi.it, in condivisione con le pagine facebook di targatocn.

Siria : «Mostruoso attacco Usa - Intervenga l'Onu». I ribelli accusano Damasco : «Civili bombardati» : Il governo Siriano ha condannato con forza «la mostruosa aggressione» compiuta nella notte dalla Coalizione internazionale a guida americana e ha chiesto l'intervento dell'Onu. Lo...

Raid americani sulle truppe di Assad - oltre 100 soldati uccisi. Damasco : 'L'Onu Intervenga' : Beirut - oltre cento soldati dell'esercito governativo siriano sono stati uccisi nella notte da Raid dell'aviazione americana nell'Est della Siria. I cacciabombardieri Usa hanno colpito una colonna '...

Safer Internet Day : ecco i dati su web e minori in una INFOGRAFICA : Il 6 febbraio si celebrerà anche in Italia il Safer Internet Day: si tratta di un evento annuale, organizzato a livello internazionale con il supporto della Commissione Europea nel mese di febbraio, che vuole promuovere un utilizzo più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie, in particolare tra i bambini e i giovani di tutto il mondo. Nel corso degli anni, il Safer Internet Day è diventato un evento di riferimento, arrivando a ...

Soldati Isis in Italia - allarme Interpol/ Ultime notizie - 50combattenti arrivati su barconi : comunicati i nomi : 50 combattenti dell'Isis sbarcati in Italia nel 2017: allarme Interpol, comunicati tutti i nomi al Viminale. Ultime notizie, ecco cosa è successo: fronte antiterrorismo più compatto(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 14:15:00 GMT)