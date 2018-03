Inter-de Vrij | tutto fatto | il contratto è solo da depositare

Inter pronta a depositare il contratto di de Vrij - poi altri colpi a parametri zero : Infine Stefan de Vrij : sempre secondo la Gazzetta dello Sport , accordi già stipulati da entrambe le parti, si attende di definire gli ultimi dettagli per depositare il nuovo contratto.

Doping - De Vrij Interrogato per 30' : ora altri accertamenti : La procura antiDoping di Nado Italia, guidata da Pierfilippo Laviani procederà con ulteriori accertamenti sulla vicenda di Stefan De Vrij. Lo ha stabilito la stessa procura, secondo quanto si apprende,...

Inter - affondo per De Vrij : ecco l'offerta della società nerazzurra : L'Inter continua a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione, visto che la sessione estiva terminerà con leggero anticipo, il 18 agosto, il giorno prima dell'inizio del campionato, motivo per cui molti club hanno cominciato a delineare la loro strategia. Su tutti ci sono i nerazzurri: la dirigenza sta cercando di anticipare la concorrenza sui migliori talenti in circolazione. Ne è un esempio il colpo Lautaro Martinez, attaccante ...

Calciomercato Inter - Ausilio : “accordo con De Vrij? Ecco cosa dico” : Calciomercato Inter – Inter in campo nella gara di campionato contro il Napoli, nel frattempo arrivano indicazioni di Ausilio su De Vrij ai microfoni di Mediaset Premium: “Se abbiamo un accordo con De Vrij? Non posso confermare una cosa di questo tipo. Posso parlare solo dei nostri giocatori. Il resto non è un argomento di discussione”. Su Lautaro Martinez: “Se è vicino? Dipende da cosa si intende. – ha precisato Ausilio ...

Inter - Ausilio : 'Accordo con De Vrij? Non posso confermare' : MILANO - Poco prima della partita il ds dell'Inter è Intervenuto ai microfoni di Premium Sport parlando di mercato: 'Voci su di un accordo con De Vrij? Non posso confermare, io parlo solo dei giocatori che hanno un contratto con l'Inter. La rivalutazione di Cancelo? Si sta dimostrando il ...

Inter - Handanovic carica i nerazzurri contro il Napoli. Miranda ai saluti se arriva De Vrij ? : Samir Handanovic , numero 1 dell' Inter , ha parlato, in una lunga Intervista rilasciata al Corriere dello Sport , della stagione nerazzurra. Dal sogno scudetto a dicembre, alla terribile tragedia capitata a Davide Astori , fino all'imminente scontro in campionato di domenica prossima contro il Napoli di ...

De Vrij accende il mercato : Inter in pole ma due “tarli” preoccupano i tifosi : Il caso De Vrij si sta per accendere definitivamente. La Lazio ha rivelato in maniera abbastanza palese che il calciatore darà l’addio al club a fine stagione, lasciando il club a parametro zero non senza qualche screzio (sopratutto con gli agenti). Fatto sta che la corsa per accaparrarsi il difensore 26enne è già iniziata e vede una netta favorita, vale a dire l’Inter di Suning. Il club nerazzurro ha offerto al calciatore un ...

Inter - retroscena sul colpo de Vrij : Secondo quanto svelato da Sky Sport , l' Inter sta lavorando per prendere Stefan de Vrij a costo zero: in realtà i contatti sono partiti da novembre, un retroscena che conferma come si continuerà a spingere per l'olandese, già nel ...

Retroscena de Vrij - tre rifiuti per l'Inter : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Stefan de Vrij ha scelto l'Inter. Ora spetterà a Suning confermare l'affare, ma per il sì ai nerazzurri emergono Retroscena importanti che vedono il centrale olandese rifiutare la corte di ...

L'Inter rifà il look a mezza difesa a costo zero : con De Vrij c'è Asamoah : Il centrale olandese è l'uomo giusto per far coppia con Škriniar, mentre il ghanese riempirà il buco a sinistra

Inter - accordi raggiunti : de Vrij e Asamoah coppia gratis : Secondo il Corriere dello Sport , l' Inter ha in pugno due colpi gratis di alto livello. Stefan de Vrij e Kwadwo Asamoah hanno raggiunto i rispettivi accordi per firmare a costo zero coi nerazzurri, ma adesso 'i contratti sono ...

Inter - occhi su tre giocatori a parametro zero : è de Vrij la priorità : Pensano già alla prossima stagione Piero Ausilio e Walter Sabatini. Come riporta il Corriere dello Sport , tra i giocatori a parametro zero De Vrij è la priorità, poi c'è Asamoah , ma è spuntato fuori anche il nome di Bernard dello Shakhtar.