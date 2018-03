Inter | colpo in difesa a costo zero ed un riscatto praticamente certo

PS Inter - ecco il primo colpo a parametro zero : i nerazzurri chiudono per : L' Inter sta chiudendo per il difensore della Lazio Stefan de Vrij . La conferma arriva da Premium Sport . Secondo le ultime notizie, l'olandese è veramente ad un passo dai nerazzurri. L' Inter punta a depositare il contratto già nelle prossime settimane, subito dopo aver limato gli ultimi dettagli ...

Spalletti - colpo di scena : a fine anno nuovo allenatore per l’Inter? : Spalletti, nuovo allenatore INTER?- La proprietà di Suning inizia ad avere dubbi se riconfermare o meno l’allenatore dell’Inter per la prossima stagione. I buoni risultati ottenuti all’inizio anno avevano fatto pensare che Spalletti fosse l’uomo giusto al posto giusto per risollevare il mondo nerazzurro ormai depresso da anni dopo le innumerevoli vittorie dell’ultima fase dell’era Moratti. Zhang Jindong ha ...

Inter - retroscena sul colpo de Vrij : Secondo quanto svelato da Sky Sport , l' Inter sta lavorando per prendere Stefan de Vrij a costo zero: in realtà i contatti sono partiti da novembre, un retroscena che conferma come si continuerà a spingere per l'olandese, già nel ...

Colpo di scena Inter - per l'attacco ci pensa Mino Raiola : In vista del derby che andrà in scena domenica 4 marzo 2018 alle ore 20:45, Luciano Spalletti ha recuperato Mauro Icardi che dovrebbe scendere in campo dal primo minuto e riprendersi la fascia da capitano. Proprio in attacco è la zona del campo che la dirigenza ha intenzione di rinforzare in vista del mercato estivo. L'Inter ha in pugno l'argentino Lautaro Martinez, ma c'è una clamorosa indiscrezione di mercato uscita proprio in queste ore. Mino ...

Manuel Lazzari ha fatto colpo su Inter e Juventus : Manuel Lazzari è stata una spina nel fianco costante del Crotone nel match salvezza dello Scida. L'esterno della Spal, classe 1993, secondo la Gazzetta dello Sport è seguito con attenzione da Inter e Juventus, che da tempo lo hanno messo nel mirino. E' possibile un derby d'Italia in estate per l'estense: entrambi i club potrebbero proporre come pedine di ...

Calciomercato Inter - rivoluzione in difesa : colpo anche dalla Juve? : Calciomercato Inter – L’Inter è reduce dal successo nella gara di campionato contro il Benevento, la prestazione della squadra di Spalletti non è stata di certo incoraggiante, difficoltà evidenti. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione ed al mercato, l’obiettivo è muoversi per la difesa. Accordo raggiunto con il calciatore della Lazio De Vrij, arriverà a zero, contatti anche con l’Atalanta per Toloi. Ma nelle ...

Retroscena Inter - il prossimo colpo di mercato potrebbe arrivare dalla Juventus : Il rinnovo di Asamoah con la Juventus tarda ad arrivare e da più parti prende piede l’ipotesi che tale accordo non arriverà mai. Sì perchè l’arrivo in bianconero di Spinazzola nella prossima stagione potrebbe chiudere definitivamente le porte al terzino ghanese, libero dunque di lasciare il club a parametro zero. Nelle ultime ore in ambienti di mercato si vocifera di un Pastorello, agente del calciatore, molto attivo su più fronti. ...

Inter - il club batte un colpo : dirigenza ad Appiano per seguire gli allenamenti : Dalla Cina tutto tace. Suning continua a non battere ciglio e Zhang Jr è silenzioso sui social, contrariamente a quando le cose andavano bene, e l’Inter si deve ‘accontentare’ della visita ad Appiano dello staff dirigenziale. Nella giornata di oggi, infatti, Ausilio, Gandini e Antonello hanno seguito gli allenamenti alla ‘Pinetina’ per fare quadrato in un momento estremamente complicato per la compagine nerazzurra. ...

Un colpo di Kara...moh rialza l'Inter da terra e la rimette sul podio : Milano Ci vuole un colpo di Karamoh per risollevare l'Inter, per farle ritrovare una vittoria che mancava dal 3 dicembre, per riuscire a farle segnare più di un gol in una partita dopo oltre due mesi, dalla cinquina al Chievo. È un'autentica prodezza quella che confeziona il talento francese alla prima partita da titolare in questo campionato. Un autentico coniglio dal cilindro, se si pensa che lo estrae dopo un'ora di gioco con ...

Inter 2018-2019 : la situazione su Martinez - Torreira e il colpo in difesa : L'Inter non guarda solo al presente, ma anche al futuro e precisamente alla stagione 2018-2019, cercando di anticipare la concorrenza e accaparrarsi i migliori talenti sul mercato. La squadra, ovviamente, è concentrata sul campo visto che domenica è impegnata nel delicato match contro il Bologna allo stadio Meazza, che potrebbe riportare i nerazzurri al terzo posto in classifica. La Lazio, infatti, è impegnata nell'anticipo di sabato sera allo ...

Roma - Monchi vuole soffiare un colpo all'Inter : Secondo Sky Sport , c'è anche la Roma sulle tracce di Fabian Ruiz . Il centrocampista del Betis Siviglia è un pallino dell'Inter che vuole prenderlo, ma i giallorossi con Monchi ci stanno lavorando.

Inter - sembra fatta per un colpo da 20 milioni di euro Video : Neanche il tempo di chiudersi la sessione invernale di calciomercato che le societa' cominciano gia' a muoversi in vista della prossima estate, anche per anticipare la concorrenza. Tra i club più attivi c'è l'#Inter che, dopo le ultime due sessioni di mercato deludenti, la prossima estate potrebbe essere la vera protagonista visto che dovrebbero decadere i paletti imposti dal Fair Play Finanziario qualora la societa' riuscira' a chiudere in ...