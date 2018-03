Insulti a Barbara D' Urso | l' ex ' olgettina' Guerra condannata a 6 mesi

BARBARA GUERRA CONDANNATA PER Insulti A BARBARA D'URSO/ Ex olgettina la diffamò dopo servizio di Domenica Live : BARBARA D'URSO diffamata da BARBARA GUERRA: CONDANNATA. dopo la querela in seguito agli INSULTI social della showgirl, arriva la decisione del Tribunale, 6 mesi di reclusione.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 20:52:00 GMT)

L’ex ‘olgettina’ Barbara Guerra condannata per gli Insulti a Barbara D’Urso : Barbara Guerra, 39 enne ex ‘olgettina’ con casa in Brianza, è stata condannata dal Tribunale di Monza a sei mesi per diffamazione aggravata nei confronti di Barbara D’Urso, a cui dovrà anche risarcire i danni morali. E’ lo staff della conduttrice Mediaset a comunicarlo con una nota nella quale si ricorda che i fatti risalgono al 2013 quando la Guerra aveva pubblicato su Instagram “insulti volgari” rivolti alla ...

