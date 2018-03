Innominata | il Pd riparte da Roma e ignora la sindaca Raggi

huffingtonpost

(Di giovedì 15 marzo 2018) L'occasione è la presentazione del libro di Marco Causi "Sos", un volume denso di cifre economiche e di analisi politico-istituzionali sulla crisi della capitale. Il panel dei partecipanti è di alto livello: c'è tutta la prima linea demna. Oltre all'autore, economista di rango e parlamentare, ci sono Walter Veltroni, padre nobile del Pd nonché ex sindaco della capitale, e l'attuale premier Paolo Gentiloni, anche lui con un importante passato in Campidoglio nell'era Rutelli. Non manca la Regione con l'assessore allo sviluppo economico Guido Fabiani, tutti ospitati dal presidente della camera di commercio Lorenzo Tagliavanti.Si parla di, del suo (pesante) passato glorioso, del suo presente ripiegato su se stesso dopo la crisi che ha colpito al cuore il lavoro pubblico, e delle sue possibili vocazioni future e della sua bellezza senza tempo. Si ...