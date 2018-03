Influenza 2018 | nuova ondata a causa del maltempo

Influenza 2018 : numero di casi gravi in aumento - 134 morti : Il numero di casi gravi confermati per Influenza, ricoverati da settembre 2017 in terapia intensiva, continua ad aumentare: l’ultimo bollettino FluNews dell’Istituto superiore di sanità riporta 652 casi, con 134 morti e dati “in continuo aggiornamento“. Si sono registrati 14 casi gravi di Influenza confermata in donne in gravidanza, 2 delle quali sono morte. Ben 11 vittime fra i bambini con meno di 14 anni di età. Nel ...

Influenza Marzo 2018 : sintomi Influenza intestinale con e senza febbre - bambini e adulti - quanto dura? : influenza a Marzo 2018? Purtroppo sì: tra il colpo di coda di quella che viene definita come la stagione più importante degli ultimi 15 anni e l’arrivo del gelido vento Burian che favorisce la diffusione dei virus parainfluenzali, nei prossimi giorni saranno tanti gli italiani che avranno a che fare con fastidiosi sintomi come febbre, tosse, mal di gola o problemi intestinali. Cerchiamo di capire quanto dura l’influenza nei bambini e ...

Influenza 2018 : numerosi casi “imprevisti” - l’epidemia durerà ancora settimane : “L’attività Influenzale continuerà probabilmente ancora per alcune settimane. I motivi dell’elevato impatto clinico (e anche mediatico) di questa stagione sono molteplici, ma l’elemento più significativo è la circolazione imprevista di un ceppo addizionale di Influenza B rispetto alle precedenti stagioni. Infatti, nella stagione in corso hanno circolato 4 distinti ceppi di virus dell’Influenza (AH1N1, AH3N2, ...

Video di Pink al Super Bowl 2018 - l’esibizione nell’inno americano con l’Influenza e la gomma da masticare : Decisamente sfortunata l'avventura di Pink al Super Bowl 2018 del 4 febbraio: la popstar ha realizzato il sogno della sua vita cantando l'inno americano prima della finale della National Football League tra i New England Patriots e i Philadelphia Eagles, ma lo ha fatto affetta da una forte influenza. La cantante aveva rivelato su Instagram di essere alle prese con le prove della sua performance nonostante tosse e raffreddore le abbiano ...

Influenza 2018 - nuovo rischio per il virus A-H3N2 : i sintomi Video : Sin dai primi giorni del 2018, l'#Influenza non sembra aver lasciato un minimo di tregua tanto che sono state molte le strutture ospedaliere ad aver affrontato grandi difficolta' dal punto di vista della disponibilita' dei posti letto per i ricoveri. Nonostante il peggio sembra essere passato, un nuovo pericolo si è andato ad insinuare in maniera latente e silenziosa, soprattutto tra i bambini e gli anziani. Si è trattato del cosiddetto virus ...

Influenza Febbraio 2018 : sintomi febbre - Influenza intestinale - raffreddore - tosse secca e grassa e rimedi : Sono già cinque milioni gli italiani che sono stati colpiti dall’influenza in questa stagione 2017/2018: sono numeri da record, visto che da nove anni non si vedeva un impatto del genere; a gennaio è stato superato il picco, ma secondo gli esperti anche a Febbraio 2018 la stagione influenzale continuerà ad essere molto attiva. Riepiloghiamo ancora una volta come si può manifestare la malattia e vediamo quali possono essere i rimedi per ...

Influenza 2018 da record : tutta colpa del virus B Yamagata : L’Influenza 2018 ha superato il picco ma il pericolo non è ancora scongiurato e sono migliaia gli italiani a letto a causa del temibile virus. Secondo l’ultimo rapporto Influnet sull’epidemia stagionale è possibile stimare una stagione da record per gli ammalati: si teme che a fine stagione si possa arrivare a 8 milioni di italiani colpiti dall’Influenza, un numero importante visto che l’anno scorso e quello prima la cifra non aveva superato i ...

Influenza 2018 - migliaia di bambini malati. Come prevenirla : Roma, 21 gennaio 2018 - L' Influenza del 2018 , con 4 milioni di italiani colpiti , si conferma la peggiore epidemia Influenzale degli ultimi 14 anni. A farne le spese sono soprattutto i bambini . I ...

Influenza - i pediatri : “Dal 2018 vaccinare tutti bambini” : “L’Influenza non deve essere sottovalutata e per questo tutta la societa’ scientifica sta spingendo affinche’ dal prossimo anno tutti i bambini siano vaccinati, cosi’ come avviene gia’ in altri Paesi europei”. Lo ha detto all’Agi il professor Alberto Villani, presidente della Societa’ Italiana pediatria, parlando del picco Influenzale che quest’anno ha colpito migliaia di bambini. ...

Influenza 2018 - è emergenza sangue : “Vaccinare i donatori” : “Anche quest’anno l’Influenza ha messo in difficoltà gli approvvigionamenti di sangue in diverse regioni, con punte di oltre 1300 sacche mancanti che hanno portato ad esempio a rinviare gli interventi non urgenti in molti ospedali.” Lo affermano i dati diffusi dal Centro Nazionale sangue-Istituto superiore di Sanita’, che al CIVIS, il Coordinamento delle Associazioni nazionali dei donatori di sangue, lancia la ...

Influenza 2018 : “E’ una delle peggiori degli ultimi anni - 832mila gli italiani colpiti dal virus” : Prosegue l’Influenza stagionale che negli ultimi 15 giorni ha raggiunto il picco. Nell’ultima settimana di rilevazione (8 al 14 gennaio 2018) sono stati 832mila gli italiani a letto colpiti dal virus. Il numero di nuovi casi è stabile rispetto ai 7 giorni precedenti. In totale, dall’inizio della sorveglianza, i cittadini interessati dalla malattia sono circa 3.883.000. I dati emergono dall’ultimo rapporto Influnet elaborato dal Dipartimento ...

Influenza 2018 - vero o falso? Sette risposte utili : Roma, 18 gennaio 2018 - Ci siamo, il picco dell'Influenza per il 2018 è previsto proprio in questi giorni. Gli ultimi dati parlano di quasi 4 milioni di italiani, con 832 mila casi solo nell'ultima ...

Influenza 2018 - 1.8 milioni a letto a Gennaio : i rimedi della nonna : Sono 1,634 milioni di italiani messi a letto dall’Influenza nelle prime due settimane di Gennaio che sembra rappresentino il picco epidemico stagionale E’ quanto rende noto la Coldiretti sulla base dell’ultimo rapporto epidemiologico aggiornato InfluNet del 18 Gennaio nell’annunciare che per combattere raffreddore, mal di gola, tosse e febbre tornano i tradizionali rimedi naturali della nonna con appuntamenti speciali nei mercati degli ...