Indisponibili e infortunati 29^ giornata Serie A 2017 2018

serieanews

: ? | INDISPONIBILI – Da #Cragno a Adem #Ljajic: tutti gli infortunati e i dubbi per la prossima QUI ???? tutti i casi… - FFidatevi : ? | INDISPONIBILI – Da #Cragno a Adem #Ljajic: tutti gli infortunati e i dubbi per la prossima QUI ???? tutti i casi… - SOSFanta : INDISPONIBILI - Tutti gli infortunati e gli squalificati per la prossima giornata - PisuDavi : RT @carpifc1909: ?? sono 23 i biancorossi convocati per #PesCar di domani. Indisponibili gli infortunati #Mbakogu e @NicBelloni, rientrano #… -

(Di giovedì 15 marzo 2018)29^- Ecco l’elenco deglirelativi al 29° turno diA. Ancora out Bernardeschi e Cuadrado. JUVENTUS Bernardeschi: trauma al ginocchio per l’esterno bianconero Cuadrado: operato per pubalgia ROMA Karsdorp: rottura del legamento crociato De Rossi: distorsione alla caviglia Pellegrini: problema muscolare NAPOLI Chiriches: distrazione al bicipite femorale Infortunio … L'articolo29^proviene daA News Calcio - Notizie in Tempo Reale sullaA, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....