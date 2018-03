Indian Wells | Roger Federer approda facilmente ai quarti

Tennis - Indian Wells : Halep e Osaka in semifinale : La numero uno del mondo, campionessa nell'edizione del 2015, ha piegato la croata Petra Martic , numero 51 Wta: 6-4 6-7 6-3 lo score, dopo due ore e 23 minuti di battaglia, con la romena che ha ...

Tennis - Indian Wells : Federer vola ai quarti e sfiderà Chung : TORINO - Senza dover fare molto più del 'minimo sindacale' Roger Federer approda nei quarti di finale del ' BNP Paribas Open ', primo ATP Masters 1000 della stagione in corso sui campi in cemento di ...

Tennis - Indian Wells 2018 : tutti i risultati. Del Potro in rimonta ai quarti

Giornata dedicata agli ottavi di finale nel tabellone maschile del Masters 1000 di Indian Wells 2018. Nella notte italiana è tornato sul cemento californiano Roger Federer (n.1 del mondo) sfidando il francese Jeremy Chardy (n.100 del ranking), giustiziere di Fabio Fognini al 2° turno. Lo svizzero, come da pronostico, si è imposto in due set con il punteggio di 7-5 6-4 accelerando nei momenti topici del confronto al cospetto di uno Chardy molto

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : i risultati di mercoledì 14 Marzo. Simona Halep e Naomi Osaka in semifinale! Ko Martic e Pliskova : Simona Halep e Naomi Osaka sono le prime semifinaliste del torneo di Indian Wells, primo Wta Premier Mandatory stagionale. Se la numero uno del mondo ha sofferto e ha vinto in tre set contro Petra Martic, completamente diverso il quarto della giapponese, che ha dominato Karolina Pliskova. La prima a staccare il biglietto per la semifinale è stata Halep, che si è resa protagonista di una battaglia di quasi due ore e mezza con la croata Martic, ...

Indian Wells - Del Potro vola agli ottavi : Indian Wells , CALIFORNIA, - Juan Martin Del Potro ha guadagnato gli ottavi al torneo di Indian Wells a spese dello spagnolo David Ferrer battuto in due set , 6-4, 7-6/3, . A contendere a Del Potro l'...

Indian Wells - Lopez e Querrey accedono agli ottavi : Dopo Cilic e Monfils esce di scena al 'Bnp Paribas Open' , cemento, montepremi di 7.972.535 dollari, anche lo statunitense Jack Sock. Il numero 10 del ranking mondiale e ottava testa di serie a Indian ...

